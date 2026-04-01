Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de la Anses en abril de 2026

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino ya pueden conocer con exactitud la fecha de cobro de lo haberes de abril 2026, dado que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el esquema de acreditaciones del mes.

Las fechas de pago de las prestaciones sociales de la Anses

El sitio oficial del organismo previsional exhibe todas las fechas de pago, según la terminación del DNI de sus beneficiarios. Allí, los titulares del sistema previsional pueden consultar con exactitud las fechas de cobro de jubilaciones mínimas y superiores, y de las PNC (Pensiones No Contributivas).

A su vez, el esquema de pagos contempla los días feriados de abril, en los que no se realizan acreditaciones, por lo que el cronograma se planificó considerando solo los días hábiles del mes.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de marzo de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Las acreditaciones de jubilaciones y pensiones de abril Anses

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)