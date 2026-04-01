Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de la Anses en abril de 2026
La Anses difundió el cronograma de pagos del cuarto mes del año; qué día comienzan las acreditaciones y hasta cuándo se extienden
- 3 minutos de lectura'
Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino ya pueden conocer con exactitud la fecha de cobro de lo haberes de abril 2026, dado que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el esquema de acreditaciones del mes.
El sitio oficial del organismo previsional exhibe todas las fechas de pago, según la terminación del DNI de sus beneficiarios. Allí, los titulares del sistema previsional pueden consultar con exactitud las fechas de cobro de jubilaciones mínimas y superiores, y de las PNC (Pensiones No Contributivas).
A su vez, el esquema de pagos contempla los días feriados de abril, en los que no se realizan acreditaciones, por lo que el cronograma se planificó considerando solo los días hábiles del mes.
Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de marzo de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
- 1
Melconian se refirió a la frase de Caputo y habló de los dos puntos que evitan una crisis
- 2
“Incremento exponencial”: sorpresiva expansión de una temible plaga para un cultivo
- 3
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 4
Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de abril