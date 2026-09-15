Bessent volvió a elogiar al Gobierno y destacó a la Argentina como un “referente para América Latina”

WASHINGTON.- Durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros del Senado norteamericano, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, volvió a referirse a la ayuda financiera que Estados Unidos le dio a la Argentina el año pasado en medio de las turbulencias preelectorales, renovó los elogios al Gobierno y destacó que la administración de Javier Milei convirtió al país en un “referente para América Latina”.

“En el caso de la Argentina, contábamos con una línea de swap [por US$20.000 millones] totalmente garantizada, de la cual ellos solo utilizaron una pequeña cantidad. El objetivo era proteger el capital del pueblo estadounidense. De hecho, obtuvimos ganancias de decenas de millones de dólares y logramos tender un puente de ayuda a un aliado de Estados Unidos. Algunos decían que es ‘un aliado de Donald Trump’, pero no: se trata de un aliado de Estados Unidos”, dijo Bessent en una de las respuestas de la larga intervención ante una comisión del Senado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la audiencia en el Senado norteamericano, este martes. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Javier Milei ha sacado a la Argentina de la órbita de gobiernos de extrema izquierda y antianortemericanos, convirtiendo al país en un referente para América Latina”, señaló el secretario del Tesoro norteamericano, que suele ser elogioso de la marcha del plan económico del Gobierno.

Bessent contestó a una pregunta del congresista republicano Mike Haridopolos (Florida), que le planteó al alto funcionario la necesidad de que “tanto este comité como el público” comprendan lo que Estados Unidos “hizo en la Argentina para ayudar a un aliado”, y que la asistencia otorgada el año pasado “de hecho benefició a la economía mundial en lugar de perjudicarla”.

“Lo que observábamos en la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador era que todos estos países se habían dado cuenta de que esas políticas de la izquierda nunca habían funcionado en ninguna parte ni les habían servido a ellos. Ahora buscan liderazgo en una economía de mercado”, dijo Bessent.

La semana pasada, luego de que en una cumbre del G-20 en Asheville Bessent elogiara el rumbo del Gobierno y se reuniera con el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario del Tesoro norteamericano había afirmado que las “políticas sólidas” de la administración Milei convirtieron al país en el “principal candidato” para que Estados Unidos usara su poder financiero como herramienta de política exterior.

“Creo que puedo utilizar el balance de Estados Unidos para la política exterior. Por lo tanto, tenemos un objetivo de política exterior y es crear aliados en el hemisferio occidental”, señaló en ese momento Bessent en un evento ‌en la Escuela de ⁠Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (SMU, por sus siglas en inglés), en Dallas, Texas.

“La Argentina era la principal candidata para ello y yo creía que el gobierno de ⁠Milei contaba con políticas sólidas”, explicó Bessent, en declaraciones publicadas por la agencia Reuters. La administración libertaria tiene en el gobierno republicano a su principal aliado internacional.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington @SecScottBessent

Bessent fue el funcionario clave de la administración de Donald Trump para sellar el auxilio financiero norteamericano al Gobierno el año pasado, en momentos de fuertes turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de octubre.

El secretario del Tesoro fue quien rubricó en aquel momento en Washington, junto con Caputo, un swap de monedas por US$20.000 millones. La ayuda financiera de Estados Unidos fue vital para​ estabilizar la cotización del peso e impulsar las posibilidades electorales de La Libertad Avanza (LLA).