Tras los elogios de Bessent al Gobierno, Caputo se reunió con el secretario del Tesoro en la cumbre del G-20 en EE.UU.

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- Luego del fuerte elogio que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo esta mañana a la Argentina al afirmar que “lidera una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió durante 20 minutos en esta ciudad con el alto funcionario norteamericano para ratificar la alianza del Gobierno con la administración de Donald Trump, en el marco de una cumbre del G-20.

En la reunión a puertas cerradas en el hotel Omni Grove Park Inn de Asheville, Caputo y Bessent dialogaron sobre asuntos de interés geopolítico, como el impacto del conflicto en Medio Oriente, que han marcado este encuentro de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del foro internacional.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el ministro Luis Caputo, en Asheville. Guilermo Idiart

Caputo quería conocer de primera mano la visión de Bessent del contexto geopolítico actual, en medio de una intensificación de la guerra entre Irán y Estados Unidos que ha impactado de lleno en los precios de la energía.

El ministro y Bessent ya habían conversado anoche en el Omni Grove Park Inn, durante la cena formal de los funcionarios que participan de la cumbre del G-20. Allí habían aprovechado para dialogar sobre la situación de la Argentina.

Caputo fue ubicado en la misma mesa que el secretario del Tesoro, junto a los ministros de Finanzas de Italia, Francia, Japón y Polonia, entre otros.

Horas antes de este encuentro, por la mañana, Caputo escuchó en el salón Seely Pavilion, sentado en segunda fila detrás de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, los fuertes elogios de Bessent al Gobierno y a la marcha del plan económico de la administración de Javier Milei.

“Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por la Argentina y las reformas que allí se están llevando a cabo. Todos decían que era imposible, y ahora estamos viendo cómo sucede en medio de un panorama económico cambiante”, señaló Bessent en un diálogo que mantuvo con el presentador y analista conservador Larry Kudlow, exdirector del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el G20:

“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

Un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/1yYTI7YUCA — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 1, 2026

“Si analizamos en detalle la última elección del presidente [Javier] Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo”, expresó Bessent, en referencia a los comicios legislativos de octubre del año pasado.

“Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”, agregó el secretario del Tesoro, el funcionario que fue clave para sellar el auxilio financiero norteamericano al Gobierno el año pasado.

A través de su cuenta en X, Caputo calificó los comentarios de Bessent como “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su diálogo con el presentador conservador Larry Kudlow, en la cumbre del G-20 en Asheville. Gerald Herbert - AP

Los elogios del secretario del Tesoro fueron en respuesta a un comentario de Kudlow sobre cómo la libre empresa avanza por el hemisferio occidental.

“Es muy interesante. Se está dejando atrás el socialismo de izquierda para volver a economías de libre mercado. Chile o la Argentina son, con diferencia, los mejores ejemplos, aunque no los únicos”, introdujo el comentarista de noticias financieras para Fox Business.

La última reunión formal cara a cara entre Bessent y Caputo había sido en octubre del año pasado, en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington, cuando ambos funcionarios rubricaron el auxilio financiero norteamericano a la administración de Javier Milei con un swap de monedas porUS$20.000 millones, en medio de las turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de fin de aquel mes en la Argentina.

El secretario de Tesoro, Scott Bessent, en la cumbre del G-20 en Asheville. Gerald Herbert - AP

El lunes, en el marco de la reunión en Asheville, Caputo participó de diversos paneles presentados por Bessent, anfitrión del encuentro de ministros de finanzas y de gobernadores de bancos centrales de los países miembros del G-20. La cumbre de mandatarios, liderada por Donald Trump, será el 14 y 15 de diciembre en Miami, adonde seguramente viajará Milei.

Es usual que en este tipo de cumbres se produzcan varias reuniones bilaterales e informales entre los funcionarios participantes, como la que ocurrió entre Caputo y Georgieva ayer por la tarde. Allí, el ministro volvió a conseguir un fuerte respaldo del organismo multilateral al plan económico del Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la cumbre del G-20 en Asheville. @LuisCaputoAR

“Genial ponerme al día con Caputo sobre el impresionante repunte económico de la Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”, señaló Georgieva a través de un posteo en la red social X.

En el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en Asheville, mantuve una excelente reunión con Ajay Banga, presidente del @BancoMundial.

Conversamos sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para seguir profundizando la… pic.twitter.com/F7G2wz3Q0u — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 1, 2026

Además, Caputo mantuvo un encuentro este martes en Asheville con el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, con quien dialogó sobre “la agenda de crecimiento y las oportunidades para seguir profundizando la cooperación y el apoyo” del organismo multilateral a la Argentina, según expresó el ministro en X.