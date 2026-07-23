Binance cumple 9 años: casi la mitad de los holders de criptomonedas del mundo ya opera en su plataforma

A nueve años de su creación, Binance busca dejar atrás la definición de simple exchange de criptomonedas para consolidarse como una plataforma financiera integral. La compañía, que hoy reúne a más de 323 millones de usuarios registrados en más de 100 países, sostiene que cerca del 43% de todas las personas que poseen criptomonedas en el mundo utilizan alguno de sus servicios, una cifra que refleja el crecimiento de una industria que dejó de ser un nicho para convertirse en un actor cada vez más relevante dentro del sistema financiero global.

El aniversario encuentra a la empresa en un escenario muy diferente al de su lanzamiento, en julio de 2017. En aquel momento, menos de seis millones de personas poseían activos digitales. Hoy, según datos de la compañía, esa cifra supera los 741 millones de usuarios a nivel global, impulsada por una mayor adopción institucional, el avance de los marcos regulatorios y la creciente integración entre las finanzas tradicionales y la infraestructura basada en blockchain.

En ese contexto, Binance plantea una nueva etapa de expansión. Su objetivo ya no pasa únicamente por liderar el mercado cripto, sino por convertirse en una superapp financiera capaz de concentrar inversiones, pagos, ahorro y acceso a mercados globales dentro de una misma plataforma. La meta es alcanzar los 3.000 millones de usuarios en los próximos años.

Los números detrás del crecimiento

La magnitud alcanzada por Binance también se refleja en sus indicadores operativos. La plataforma acumula un volumen histórico de trading de US$156 billones, un incremento del 7,8% respecto del cierre de 2025 y una cifra que, según la compañía, supera el Producto Bruto Interno anual combinado de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido.

Solo durante el primer semestre de 2026 procesó operaciones por alrededor de US$11,4 billones. En paralelo, los usuarios institucionales crecieron un 9%, una señal de que el ingreso del capital profesional al ecosistema cripto continúa profundizándose incluso en un contexto de mercado menos dinámico que en años anteriores.

La plataforma también amplió su oferta de productos, incorporando un 11% más de criptomonedas y un 3% más de pares de negociación durante la primera mitad del año. A ello se suma un volumen mensual superior a US$80.000 millones en operaciones vinculadas con activos financieros tradicionales (TradFi), segmento que comenzó a desarrollar desde marzo de este año.

Más allá de las criptomonedas

Uno de los cambios estratégicos más relevantes para Binance es la expansión hacia instrumentos financieros tradicionales, como acciones, ETF y valores tokenizados, integrados sobre infraestructura blockchain.

La apuesta busca ofrecer una experiencia unificada en la que convivan activos digitales y financieros convencionales, con liquidaciones mediante stablecoins, disponibilidad permanente y acceso global.

La empresa considera que esta convergencia responde a una tendencia estructural. Mientras las plataformas de corretaje tradicionales reúnen alrededor de 630 millones de cuentas bursátiles online, el universo de personas que poseen criptomonedas ya alcanza los 741 millones, lo que evidencia una aceleración en la adopción de este tipo de activos.

Una industria en transformación

El crecimiento de Binance coincide con un momento de mayor legitimación para el mercado de activos digitales. La participación institucional alcanzó niveles récord y los ETF y fideicomisos vinculados a criptomonedas concentran actualmente más del 12% del suministro circulante de Bitcoin. Al mismo tiempo, distintas jurisdicciones del G20, la Unión Europea, Medio Oriente y el Sudeste Asiático avanzan en marcos regulatorios específicos para el sector.

Para Yi He, cofundadora de Binance, la evolución de la industria supera ampliamente las expectativas originales. “Cuando nos lanzamos en 2017, menos de seis millones de personas poseían criptomonedas. Hoy son 741 millones y 323 millones de ellas están en Binance. Eso no es solo crecimiento, sino un cambio en la forma en que el mundo accede a las finanzas”, afirmó.

En la misma línea, Richard Teng, CEO de la compañía, sostuvo que la expansión hacia nuevos productos responde a la necesidad de ofrecer un acceso más amplio a los mercados globales. “Hoy el 43% de todos los holders de cripto del mundo usan Binance. A medida que la frontera financiera se mueve hacia la convergencia entre las criptomonedas y las finanzas tradicionales, esa confianza adquiere un valor aún mayor”, señaló.

Una celebración centrada en la comunidad

El noveno aniversario también estará acompañado por la campaña global “Built by You” (“Construido por ustedes”), una iniciativa que pone el foco en la comunidad de usuarios como motor del crecimiento de la plataforma.

La propuesta incluye recompensas por hasta US$4,5 millones y una experiencia interactiva denominada “Binance City”, un recorrido por distintos espacios virtuales que representan áreas del ecosistema desarrollado por la compañía durante estos nueve años.

Con una industria que avanza hacia una mayor integración con el sistema financiero tradicional y un crecimiento sostenido de la adopción global, Binance apuesta a que su próxima etapa no estará definida únicamente por las criptomonedas, sino por la construcción de una plataforma capaz de concentrar buena parte de los servicios financieros digitales del futuro.

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