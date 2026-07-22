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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 22 de julio, minuto a minuto

La divisa oficial cerró ayer a $1500 para la venta; el dólar blue cotizó a $1540 para esa operación

La cotización del dólar este miércoles 22 de julio
La cotización del dólar este miércoles 22 de julio

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista cerró su cotización este martes 21 de julio a $1500 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones

Paula Urien
Paula Urien

Mientras que las ventas al exterior siguen en ascenso, las importaciones todavía no recuperan peso. El superávit comercial sumó US$13.923 millones entre enero y junio, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial el martes 21 de julio

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1450 para la compra y $1500 para la venta.

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