Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 22 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial cerró ayer a $1500 para la venta; el dólar blue cotizó a $1540 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1450,00Venta$1500,00
Dólar blue
Compra$1498,65Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1950,00
Dólar CCL
Venta$1562,78
Dólar MEP
Venta$1509,49
Dólar mayorista
Venta$1477,50
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar minorista cerró su cotización este martes 21 de julio a $1500 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones
Mientras que las ventas al exterior siguen en ascenso, las importaciones todavía no recuperan peso. El superávit comercial sumó US$13.923 millones entre enero y junio, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial el martes 21 de julio
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1450 para la compra y $1500 para la venta.
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