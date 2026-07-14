Binance designó a Matías Alberti como gerente general para la Argentina y el Cono Sur

La plataforma Binance anunció la designación de Matías Alberti como nuevo gerente general para la Argentina y el Cono Sur, una incorporación con la que busca fortalecer su presencia en una de las regiones con mayor nivel de adopción de criptomonedas de América Latina y consolidar su evolución hacia un ecosistema de servicios financieros digitales.

Desde su nuevo cargo, Alberti será responsable de liderar la estrategia y las operaciones de la compañía en la región, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones que integran pagos, inversiones, rendimientos y transferencias dentro de una misma plataforma. Reportará a Daniel Acosta, responsable de Binance para América Latina.

“Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también uno donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para muchas personas. Esa es precisamente la oportunidad: Binance ya no es solamente un exchange de criptomonedas, sino una super app financiera que permite administrar distintas necesidades financieras desde un único lugar”, sostuvo Alberti tras su nombramiento.

Por su parte, Acosta destacó que la incorporación del ejecutivo busca profundizar la estrategia regional de la compañía. “Los usuarios del Cono Sur ya comprenden el valor de las herramientas financieras digitales y demandan soluciones para resolver necesidades cotidianas, desde pagos hasta transferencias internacionales e inversiones”, afirmó.

Alberti cuenta con más de siete años de experiencia en la industria fintech y de activos digitales. Antes de sumarse a Binance fue country manager de Coinbase en la Argentina. Anteriormente ocupó los cargos de chief operating officer y country manager de Buenbit, donde participó de la expansión de la compañía en Argentina, México y Perú. También se desempeñó como Global Head of Operations en Clara y fue cofundador de dos startups del sector fintech.

Es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y posee una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, realizó estudios de posgrado en Blockchain y Fintech en IEBS, España.

Un mercado estratégico

La designación se produce en un contexto de fuerte crecimiento del ecosistema cripto en la Argentina, uno de los países con mayor nivel de adopción de activos digitales a nivel global, impulsado por la búsqueda de alternativas de ahorro, inversión y transferencia de valor frente a la volatilidad económica.

En ese escenario, Binance busca ampliar su posicionamiento más allá del intercambio de criptomonedas, con una estrategia orientada a convertirse en una plataforma integral de servicios financieros digitales.

La compañía también consolidó recientemente su presencia regulatoria en el país al incorporarse al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ese registro le permite ofrecer localmente el conjunto de sus productos y servicios bajo el marco regulatorio argentino.

Según la empresa, su programa global de cumplimiento incluye políticas de prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT), procesos de verificación de identidad (KYC y KYB) y una unidad especializada en investigaciones de delitos financieros que colabora con autoridades regulatorias y fuerzas de seguridad en distintos mercados.

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