Milei recibió a altos ejecutivos globales de Bayer: entre otros temas hablaron de la adhesión de la Argentina a UPOV-91

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a autoridades globales de Bayer en un encuentro en el que se analizaron las perspectivas para la Argentina y el papel de la innovación, la investigación y la economía del conocimiento en el desarrollo del país, según se señaló. En tanto, según pudo confirmar LA NACION, durante el encuentro se habló del tema de la adhesión al Acta de la UPOV-91 [Unión de la Protección de Obtenciones Vegetales]. Para recordar, la Argentina se comprometió con los Estados Unidos, mediante el acuerdo comercial firmado, a adherirse a ese tratado internacional donde se le confiere mayor protección a las innovaciones en semillas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, a través de sus redes sociales, contó sobre los asistentes de la reunión. Allí se conoció que estuvieron el presidente global de la División Farmacéutica y miembro del Consejo Directivo de Bayer, Stefan Oelrich; la directora internacional de Asuntos Públicos de Bayer, Laura Diéguez Otero; el director de Asuntos Públicos de Bayer Cono Sur, Luciano Viglione; y el gerente de Asuntos Públicos de la división Agro de Bayer Cono Sur, Horacio Oyhanarte.

Por parte del Gobierno asistieron, además, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Tras el encuentro, Bayer señaló en un comunicado que durante la reunión “se intercambiaron visiones sobre el presente y el futuro de la Argentina, con foco en el rol que pueden desempeñar la innovación, la investigación, el desarrollo y la economía del conocimiento para fortalecer la competitividad y promover un crecimiento sostenible”.

La compañía indicó que también se destacó el potencial del país en materia de talento, ciencia e instituciones y “la importancia de generar las condiciones necesarias para que ese potencial se traduzca en nuevas soluciones que beneficien a los pacientes, los productores y la sociedad en su conjunto”.

Stefan Oelrich, presidente Global de la División Farmacéutica y miembro del Consejo Directivo de Bayer LinkedIn

Asimismo, Bayer afirmó que durante el diálogo “se destacó el valor de las medidas orientadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y generar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de largo plazo”.

En ese marco, agregó que ambas partes abordaron “la relevancia de continuar impulsando marcos regulatorios previsibles, una adecuada protección de la propiedad intelectual y las patentes, y políticas que favorezcan la innovación, la investigación y el crecimiento de la economía del conocimiento en la Argentina”.

Destacaron que en el diálogo también se remarcó la importancia estratégica que Bayer le asigna al país, donde cuenta con activos e inversiones relevantes en salud y agricultura, así como su interés en acompañar iniciativas que contribuyan a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.

Uno de los temas pendientes en el sector es la adhesión a la Upov-91 Ettore Chiereguini - AP

La adhesión a la UPOV-91 (Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) es un reclamo histórico de la industria semillera y de las empresas de biotecnología porque fortalece la protección de la propiedad intelectual sobre las nuevas variedades vegetales. La Argentina integra la UPOV, pero bajo el Acta de 1978, considerada más flexible respecto de los derechos de los productores sobre el uso propio de las semillas. Quienes impulsan la adhesión sostienen que el nuevo régimen brindaría mayor seguridad jurídica para las inversiones en investigación y desarrollo, incentivaría la llegada de nuevas tecnologías genéticas y alinearía al país con los estándares internacionales en materia de innovación vegetal.

EL PRESIDENTE JAVIER MILEI RECIBIÓ A AUTORIDADES DE BAYER EN CASA ROSADA



Participaron del encuentro el presidente Global de la División Farmacéutica y miembro del Consejo Directivo de Bayer, Stefan Oelrich; la directora Global de Asuntos Gubernamentales, Laura Diéguez Otero; el… pic.twitter.com/XIHicFkGp2 — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 13, 2026

Vale recordar que a principios de junio pasado estuvo en el país el presidente global de Bayer Crop Science, Rodrigo Santos, quien afirmó que un mejor marco para la propiedad intelectual podría impulsar nuevas inversiones, destacó el interés por introducir camelina para biocombustibles y repasó las tecnologías que, según anticipó, transformarán la agricultura.

Hasta el momento, la Presidencia no difundió un detalle de los temas abordados durante la reunión más allá de informar la realización del encuentro y la nómina de participantes.