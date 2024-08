Blanqueo de capitales: cuáles son las alternativas de inversión que recomiendan los analistas

Escuchar

Con la puesta en marcha de la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, más conocido como blanqueo de capitales, en los últimos días las sociedades de bolsa fomentaron la apertura de las Cuentas Comitentes Especiales para la Regularización de Activos (CCERA). En esta ocasión, para incentivar que los contribuyentes se adhieran a la iniciativa y traigan los pesos y dólares que hoy están en la informalidad, el Gobierno habilitó una serie de opciones para invertir el dinero en el mercado de capitales y generar rendimientos de hasta 9% anual en dólares.

Damián Palais, financial advisor de Cocos, mencionó algunas diferencias entre el régimen de regularización de activos actual y el sinceramiento de capitales que lanzó el gobierno de Mauricio Macri. En 2016, los bienes blanqueados tenían que pagar una alícuota del 10%, a menos que el contribuyente invirtiera en bonos soberanos. “Mucha gente optó por comprarlos, en ese momento a la par. Los bonos cayeron mucho y la gente que evitó pagar el 10% comprando bonos, perdió mucho más por la baja”, recordó.

En esta oportunidad, en cambio, se pueden blanquear hasta US$100.000 sin pagar multa y, para montos que excedan esa cifra, se prevé una alícuota del 5% si se ingresa antes del 30 de septiembre. Para evitar pagar ese 5%, la gestión de Javier Milei permite la apertura de estas cuentas comitentes especiales, en las cuales se podrá invertir el dinero en bonos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión (FCI) y acciones argentinas.

Las inversiones deberán permanecer en esa cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de enero de 2026, quien haya blanqueado podrá vender los activos y retirarlos sin pagar la multa del 5%.

El blanqueo de capitales permite invertir en obligaciones negociables, bonos, acciones, fondos comunes de inversión y desarrollos inmobiliarios Foto de Alexander Grey en Unsplash

Opciones de inversión

Para Pablo Castagna, director Wealth Management de Balanz, en este contexto es “fundamental” ofrecer opciones de inversión que sean “no solo seguras, sino también rentables”. Para aquellos que quieran invertir en un fondo común de inversión, el analista mencionó el FCI Balanz Ahorro en Dólares, el cual tiene un rendimiento esperado del 7,5% anual en dólares. “Este fondo está compuesto por activos que, debido a sus altos mínimos de adquisición, serían inaccesibles para muchos individuos”, explicó.

“Además de los bonos soberanos (que hoy están en paridad en torno al 50%), uno puede invertir en obligaciones negociables (ON) que pagan dólar MEP. Las ON de empresas con solidez financiera rinden entre 7% y 9% anual. Son conservadoras, a diferencia de los bonos soberanos, que son altamente volátiles, por lo que ingresar al blanqueo e invertir en ON dólar MEP para evitar pagar el 5% e incluso generar intereses en dólares nos parece muy atractivo”, agregó Palais.

Las obligaciones negociables son los bonos que emiten las empresas para financiarse. Al ser renta fija, se sabe de antemano cuándo será el vencimiento, qué cupón ofrece y cuáles serán las fechas de pago. Para el analista de Cocos, una opción puede ser la ON de YPF que vence en 2026 (YMCVO), la cual paga trimestralmente y rinde 9% anual en moneda dura. Otra alternativa podría ser Edenor a 2026, la cual rinde también 9%, con pago semestral. O, para los inversores más conservadores, la ON de Pampa Energía a noviembre de 2025 (MGCHO), con rendimiento del 7,5% anual.

“En el caso de que el cliente prefiera invertir en papeles individuales, hay bonos corporativos en dólares con duración atractiva para este escenario, como puede ser la ON de Tecpetrol con vencimiento en abril de 2026 rindiendo cerca de 7% o la ON de Balanz con vencimiento en junio 2026. De querer armar una cartera de inversión más allá del plazo de permanencia, se encuentra en valores atractivos la ON de Pan American 2032, en valores cercanos al 8% de rendimiento anual”, sumó Castagna.

Los analistas recomiendan invertir en obligaciones negociables energéticas, como YPF, Tecpetrol o Pan American Energy

Maximiliano Donzelli, research manager de IOL invertironline, armó una cartera con las inversiones más estables que hoy ofrece el mercado de capitales. Para los más conservadores, incluye el Bopreal 2026 (BPY26), la letra del Tesoro Lecap a noviembre (S29N4), el bono del Tesoro ajustable por CER (inflación) con vencimiento a 2026 (TX26), y la acción de Pampa Energía.

En primer lugar, el Bono para la reconstrucción de una Argentina Libre (más conocido como Bopreal), es un título emitido por el Banco Central en dólares. El título que vence el 31 de mayo de 2026 amortiza en tres cuotas trimestrales, pagaderas entre noviembre 2025 y mayo 2026, con intereses trimestrales del 3% anual. Actualmente, tiene un rendimiento del 27% en moneda dura.

En cambio, la Lecap a noviembre es una letra emitida por el Tesoro con vencimiento en el onceavo mes de 2024. “Nos presenta una excelente oportunidad para apostar por el carry trade de corto plazo. En un escenario donde la inflación converja hacia el 2% mensual hasta fin de año, esta letra nos permitirá obtener un rendimiento interesante por sobre la inflación”, explicó Donzelli. Este activo rinde una tasa efectiva mensual del 3,7% en pesos, y permitiría reducir el riesgo y duración de la cartera, según el analista.

En tanto, el bono del Tesoro ajustable por CER TX26 vence en noviembre de 2026. Este activo ajusta su capital por la inflación y amortiza en cinco cuotas desde este año. “Hoy rinde CER+12%, lo que lo convierte en una opción atractiva dada su elevada tasa real comparada con otros bonos de similar vencimiento y sus inminentes amortizaciones semestrales. Es un instrumento ideal para apostar a que la variación de la inflación será mayor que el tipo de cambio (carry trade)”, acotó.

El Bopreal es un bono emitido por el Banco Central, que vencerá durante la administración de Javier Milei Ricardo Pristupluk

En cambio, para los perfiles más agresivos, el analista también sumó el bono Global con vencimiento en julio de 2035 (GD35D). Actualmente, presenta un rendimiento efectivo en dólares del 19,9% y tiene un cupón creciente en el tiempo, que hoy es del 10,2% sobre el precio del bono (current yield).

Por último, mencionó dos acciones. Para los más conservadores, la de Pampa Energía (PAMP), ya que Donzelli apuntó que en el largo plazo tiene valor al ser una de las principales compañías energéticas del país. Para los más arriesgados, sumó Banco de Valores (VALO), empresa que se focaliza en operaciones del mercado de capitales y la banca de inversión.