El Gobierno se prepara para recibir información de cuentas bancarias de argentinos en EE. UU.

En septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) empezará a recibir datos sobre las cuentas bancarias que los argentinos tienen en Estados Unidos. Será la primera vez que se lleve adelante un intercambio de información automática con ese país, algo codiciado por las distintas administraciones, pero que demoró años de adecuaciones de sistemas y tratativas con las autoridades estadounidenses para que la Argentina pase a formar parte de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés).

Los datos que lleguen al país el mes próximo coincidirán con la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, más conocido como blanqueo de capitales. No es una coincidencia que al Gobierno se le escape. A través del cruce de información, el fisco está visitando y enviando cartas a los contribuyentes con inspecciones en curso para invitarlos a adherirse a la iniciativa oficial.

“En septiembre de este año, AFIP recibirá por primera vez la información automática de las cuentas financieras de Estados Unidos, a partir del Acuerdo FATCA, por ello, se encuentra investigando activos ocultos en diversas estructuras jurídicas”, dijeron a LA NACION fuentes de la entidad que dirige Florencia Misrahi.

Hasta el momento, se realizaron más de 800.000 inducciones con el objetivo de “brindar la oportunidad de regularizar la declaración de activos ocultos y deudas fiscales”. Los contribuyentes en la mira son quienes tienen deudas, procesos administrativos y judiciales, irregularidades detectadas en relaciones laborales, inconsistencias surgidas por cruces sistémicos a partir de información recibida por intercambio automático del acuerdo multilateral de la OCDE, inmuebles no declarados, ventas omitidas, falta de inscripción, gastos que exceden la capacidad contributiva en el marco del Monotributo, entre otros.

En septiembre, llegarán los primeros datos por el intercambio de información automática con Estados Unidos rafastockbr - Shutterstock

“El blanqueo va a resultar muy atractivo para quienes posean cuentas con chances de ser informadas y, por lo tanto, estén expuestos a gravosos reclamos por los impuestos no pagados, intereses, multas y hasta procesos penales por evasión. El desafío para el Gobierno va a ser tentar (con las bajas ‘penalidades’ y con el blanqueo gratis) a quienes no están en riesgo de ser informados”, consideró Diego Fraga, socio de Expansion Business y profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral.

FATCA: qué información llegará al país

En 2016, el gobierno de Mauricio Macri intentó firmar el acuerdo FATCA, pero para llegar a buen puerto con las negociaciones se tuvo que esperar hasta diciembre de 2022, cuando Alberto Fernández todavía gobernaba en la Casa Rosada. Aun así, la información que llegará al país es más “limitada” que el acuerdo OCDE, el intercambio de información tributaria automática que la Argentina mantiene hace años con otros 107 países.

De acuerdo con César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, Estados Unidos reporta únicamente a los titulares de la cuenta bancaria, no así a los beneficiarios finales. Por ejemplo, muchos argentinos tienen cuentas sin declarar en Estados Unidos bajo sociedades jurídicas en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales seguirán en el anonimato. Tampoco informarán si la cuenta está a nombre de una sociedad (LLC) o estructura (Trust).

Además, Estados Unidos solo le avisará a la Argentina la renta que tenga esa cuenta financiera, pero no dará datos sobre movimientos ni saldos. Y como complemento, para reportarlo, la renta tendrá que darse en el territorio americano por más de US$10 por haber invertido en bonos del Tesoro o acciones; no así si el portafolio está posicionado en activos de Europa o Asia.

“Ya existe un sistema de intercambio de datos tributarios con Estados Unidos, además de FATCA, pero que se activa cuando la AFIP ya conoce lo que está pidiendo y lo hace dentro de los parámetros del convenio internacional. Para cuando los fiscos no tienen datos como para empezar a indagar es que se crea el intercambio automático, que con Estados Unidos es muy particular, ya que tiene como base un sistema propio. Las obligaciones para Estados Unidos son muy asimétricas en comparación con las asumidas por el otro país, pide todo a su contraparte, pero no da mucho”, agregó Fraga.

Blanqueo de capitales

Durante el sinceramiento fiscal que lanzó Macri entraron al sistema US$116.800 millones, muchos de los cuales estaban refugiados en el país que hoy dirige Joe Biden. En concepto de inversiones, el 30% del total declarado estaba en Estados Unidos y el 26% en Suiza. Algo similar ocurrió con los fondos en cuentas, en este caso, repartido entre Estados Unidos (45%), Suiza (32%) y Uruguay (9%).

Por esa razón, cuando Sergio Massa era ministro de Economía, el entonces oficialismo estimaba que habría otros US$100.000 millones sin declarar en Estados Unidos y que se podrían obtener gracias al acuerdo FATCA.

Desde la administración de Javier Milei prefieren ser precavidos y no hacen proyecciones, a la espera de que en los próximos meses empiecen a declararse los billetes verdes con el blanqueo. En tanto, tributaristas y expertos estiman que el blanqueo de capitales podría atraer en total entre US$10.000 y US$30.000 millones a la formalidad.

Durante el blanqueo de Macri, la mayor cantidad de propiedades ocultas estaban en Uruguay, Estados Unidos y Brasil Royal Palm Companies

“Muchos contribuyentes que entraron al blanqueo de Macri quedaron heridos, porque cambió el Gobierno y cambiaron los impuestos. Aumentaron la alícuota de Bienes Personales al 2,25% para activos en el exterior, además del impuesto a la riqueza. Pero en esta ocasión, está más blindado, porque se le da a los contribuyentes la opción de pagar Bienes Personales cinco años por adelantado”, explicó Litvin.

Para el tributarista, esto tiene cuatro ventajas. En primer lugar, la alícuota será equivalente al 0,45% anual. Segundo, como se contempla el patrimonio 2023, la tenencia en dólares se calcula sobre el dólar oficial a diciembre ($805). Un tercer punto es que los incrementos patrimoniales que haya entre 2024 y 2027 no se pagan, ya que se abonó por adelantado. Por último, “y el más importante”, es que se ofrece estabilidad fiscal: entre 2028 (cuando se vuelva a pagar) y 2038, la AFIP asegura que no se cobre una alícuota mayor sobre el patrimonio.

“Dentro de quienes blanqueen cuentas en el exterior, algunos que tengan apetito por invertir en el país tendrán en cuenta la posibilidad de asimilar esos depósitos (o parte de ellos) al blanqueo de efectivo, en la medida en que lo transfieran a una cuenta especial de regularización antes del 30/09 y lo utilicen para alguno de los amplios destinos previstos por la normativa del blanqueo. Lo mismo ocurre con las cuentas que contienen títulos valores en el exterior, que pueden ser liquidadas y los fondos enviados a una cuenta especial en el país, con todos los beneficios que el régimen prevé para estos casos”, cerró Fraga.