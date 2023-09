escuchar

La llegada de octubre lleva a muchos a preguntarse cuándo se cobra la segunda cuota del bono de $60.000, cuya primera mitad se abonó en septiembre y debe completarse en el décimo mes del año. La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, a fines de agosto pasado.

Se trata de una suma fija definida por el Gobierno para empleados del sector público y privado, que alcanza a quienes tengan salarios netos de hasta $400.000 mensuales. Como lo definió en su momento Massa, esta población fue seleccionada para recibir $60.000 en dos cuotas mensuales. La suma es no remunerativa, se da por única vez y es absorbible por las paritarias.

Según había explicado el 28 de agosto pasado la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, el devengado de septiembre debe abonarse con los sueldos de ese mes, durante octubre.

Los detalles de Kelly Olmos sobre las medidas anunciadas por Massa

En el caso de las microempresas, el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones del 100 por ciento, mientras que para pequeñas empresas, el porcentaje de esta asistencia será del 50.

Al respecto, Olmos detalló que las empresas que tengan entre 100 o 110 trabajadores —de acuerdo al sector— deberán asumir por sí solas el bono y explicó que la suma fija será proporcional a la cantidad de horas trabajadas. “¿Qué quiere decir? Si un docente trabaja una cantidad de horas en una escuela pública y otra cantidad en una escuela privada, para que no haya duplicación, la proporción de esta suma fija que debe abonar cada empleador es proporcional a la carga de trabajo que corresponde a cada uno de esos lugares”, ejemplificó.

Qué es el “nuevo IFE” y a quiénes les corresponde cobrarlo

Este martes 26 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), Fernanda Raverta, anunciaron un refuerzo de $94.000 dirigido a los trabajadores informales, que se hará en dos pagos: la primera mitad en octubre y la segunda, en noviembre.

“Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”, explicó Raverta.

Sergio Massa y Fernanda Raverta en el anuncio del refuerzo para los trabajadores informales Ministerio de Economía

Este refuerzo económico funcionará de manera similar a lo que fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que tuvo tres ediciones durante la pandemia y que estuvo destinado a quienes estaban excluidos del sistema formal de empleos. Si bien el bono anunciado este martes por los funcionarios no lleva ese nombre, sí mantiene la modalidad de distribución establecida en las anteriores ediciones de los refuerzos de ingresos para trabajadores informales.

En este sentido, los destinatarios no deben contar con ningún beneficio o asignación de las que distribuye mensualmente la Anses. En las ocasiones en que el organismo previsional abonó el refuerzo de ingresos a trabajadores informales, lo hizo con la inscripción aprobada y con un calendario de pagos, de acuerdo a la terminación del DNI de los aspirantes.

Al igual que otras ediciones en que se repartió el refuerzo de ingresos extraordinario, los interesados en recibir este bono deben inscribirse ante la Anses desde el miércoles 27 de septiembre a las 14 horas. El formulario estará disponible durante todo el mes de octubre.

LA NACION

Temas Agenda