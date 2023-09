escuchar

El refuerzo de $94.000 para los trabajadores informales oficializado por el Gobierno requiere inscripción previa, por lo que muchos comenzaron a preguntarse cómo anotarse al programa, popularmente llamado “nuevo IFE”. Además, para recibir el bono es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Al igual que otras ediciones en que se repartió el refuerzo de ingresos extraordinario, los interesados en recibir este bono deben inscribirse ante la Anses desde este miércoles 27 de septiembre a las 14 horas. El formulario estará disponible durante todo el mes de octubre.

Para ello, aquellos que quieren suscribirse a este beneficio solo lo podrán hacer a través del sitio oficial del organismo o de la aplicación Mi Anses. El trámite se podrá realizar todos los días, de 14 a 22 horas. Fuentes oficiales informaron que previamente deben contar con la Clave de la Seguridad Social y una cuenta bancaria a su nombre.

El nuevo refuerzo de ingresos para los trabajadores informales puede solicitarse en la página oficial de la Anses Anses

Una vez enviado el formulario, la Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes para determinar quiénes pueden acceder a este.

A quiénes incluye el “nuevo IFE”

La titular del Anses, Fernanda Raverta, señaló quiénes serán alcanzados por el complemento de ingresos de $94.000: “Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”.

Según indicaron en una conferencia conjunta con el ministro de Economía, Sergio Massa, la medida “será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de Ganancias a grandes contribuyentes”. Entre el paquete de las más recientes políticas económicas, destinadas a los sectores más golpeados por la inflación y la devaluación posterior a las PASO, la población de trabajadores informales había quedado al margen de estos beneficios, y por eso el anuncio apuntó a ese sector vulnerable.

Sergio Massa y Fernanda Raverta en el anuncio del refuerzo para los trabajadores informales Ministerio de Economía

“Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo: recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido”, expresó Massa.

Este refuerzo económico funcionará de manera similar a lo que fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que tuvo tres ediciones durante la pandemia y que estuvo destinado a quienes estaban excluidos del sistema formal de empleos. Si bien el bono anunciado este martes por los funcionarios no lleva ese nombre, sí mantiene la modalidad de distribución establecida en las anteriores ediciones de los refuerzos de ingresos para trabajadores informales.

En este sentido, los destinatarios no deben contar con ningún beneficio o asignación de las que distribuye mensualmente la Anses. En las ocasiones en que el organismo previsional abonó el refuerzo de ingresos a trabajadores informales, lo hizo con la inscripción aprobada y con un calendario de pagos, de acuerdo a la terminación del DNI de los aspirantes.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el refuerzo para los trabajadores informales?

Para recibir este refuerzo para trabajadores informales, se debe cumplir con las siguientes características:

Tener entre 18 y 64 años

No contar con ingresos registrados

No percibir ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Sobre este último punto, desde el Gobierno aclararon que las siguientes personas no podrán recibir el beneficio:

Los empleados con trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).

Las personas que reciben una jubilación o pensión.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Asignaciones familiares o las Becas Progresar.

Los titulares de Planes sociales, como puede ser Potenciar Trabajo.

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo.

