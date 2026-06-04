Boom del crédito en dólares: en abril, los exportadores prefirieron financiarse con bancos locales por primera vez desde 2019

Mientras el Gobierno apuesta a consolidar la estabilidad cambiaria y avanzar en la remonetización de la economía, el crédito en dólares empezó a mostrar un cambio de tendencia. En abril, por primera vez desde 2019, las empresas exportadoras eligieron financiarse más con bancos locales que con anticipos y prefinanciaciones del exterior, una señal que en el mercado leen como una recuperación de la confianza en el sistema financiero argentino y en la estabilidad del tipo de cambio.

El dato surge del último “Anexo estadístico del mercado de cambios y balance cambiario” publicado por el Banco Central (BCRA), donde se observa que la financiación doméstica de exportaciones alcanzó los US$1380 millones en abril y superó tanto a los cobros anticipados de exportaciones (US$857 millones) como a las prefinanciaciones externas (US$253 millones), según dio a conocer Ámbito. La última vez que había ocurrido algo similar fue en julio de 2019, antes de la devaluación posterior a las PASO y del regreso de las restricciones cambiarias.

Detrás del fenómeno aparecen varios factores: la flexibilización del cepo, la mayor disponibilidad de depósitos en dólares dentro del sistema financiero local, tasas más competitivas y, sobre todo, un dólar relativamente estable que redujo las expectativas de un salto cambiario brusco.

En el mercado explican que las compañías que exportan suelen recurrir a distintas herramientas de financiamiento para cubrir costos de producción, logística o capital de trabajo. Pero durante los años de controles cambiarios el acceso al crédito local en moneda extranjera perdió profundidad y muchas firmas optaron por anticipos de clientes o líneas del exterior.

En abril, por primera vez desde 2019, las empresas exportadoras eligieron financiarse más con bancos locales que con anticipos y prefinanciaciones del exterior [e]Martin Zabala - XinHua

De acuerdo con los datos oficiales, entre 2016 y julio de 2019 —período sin cepo— las exportaciones financiadas representaron, en promedio, el 75,3% del total y predominaba el crédito otorgado por bancos locales. En cambio, entre agosto de 2019 y marzo de 2025, bajo restricciones cambiarias, el financiamiento cayó al 38,2% de las operaciones y ganó protagonismo la prefinanciación externa y los cobros adelantados.

Con la flexibilización cambiaria implementada el año pasado, el panorama empezó a revertirse. Según el BCRA, en abril se registraron cobros por exportaciones por US$5819 millones, el mayor monto desde 2022, en un contexto en el que el financiamiento volvió a crecer hasta representar el 78,2% de las operaciones.

El cambio también se refleja en el stock total de préstamos en moneda extranjera. De acuerdo con el informe que publicó este miércoles First Capital Group, en mayo los créditos en dólares crecieron 2,4% mensual y alcanzaron un saldo total de US$23.279 millones, lo que implicó un salto del 48% frente al mismo mes del año pasado.

“La calma que observamos en la cotización de la moneda extranjera favorece la demanda de operaciones de este tipo, así como la existencia de depósitos de terceros”, señaló Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En mayo los créditos en dólares crecieron 2,4% mensual y alcanzaron un saldo total de US$23.279 millones

La mayor parte de esa cartera sigue concentrada en líneas comerciales destinadas a empresas. Según el relevamiento, el 74,3% de la deuda en moneda extranjera corresponde a préstamos comerciales, que avanzaron 2,3% mensual y 43% interanual.

El crecimiento también se expandió hacia otros segmentos vinculados a sectores productivos. Los créditos prendarios nominados en dólares aumentaron 9,2% en mayo, hasta alcanzar un saldo equivalente a US$1328 millones, impulsados principalmente por operaciones asociadas a maquinaria importada y al sector agropecuario y energético.