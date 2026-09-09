Branko Milanovic, uno de los mayores expertos sobre desigualdad mundial: “Los ingresos de la clase media no crecieron al ritmo del de las clases altas”

El mundo hace tiempo experimenta una paradoja: disminuye la desigualdad global, pero se incrementa la brecha entre ricos y pobres dentro de cada país . Así lo afirmó el economista Branko Milanovic, uno de los mayores expertos internacionales sobre desigualdad, distribución del ingreso y pobreza, quien brindó una conferencia en la sede del CIAS en Buenos Aires, en la cual analizó el crecimiento de China y su impacto sobre otras regiones, como América Latina.

Según Milanovic, doctor en Economía por la Universidad de Belgrado, exinvestigador del Banco Mundial y profesor de la City University of New York (CUNY), la expansión económica de China y del sudeste asiático implicó un “cambio en el mapa geopolítico” internacional.

En ese proceso, indicó, hubo una mejora en los ingresos de millones de personas, que salieron de la pobreza, en una dinámica que tuvo como consecuencia una menor desigualdad internacional.

El economista Branko Milanović brindó una conferencia en el CIAS.

Ese proceso, por un lado, mejoró el nivel de vida de muchos hogares, que antes vivían con menores ingresos, pero al mismo tiempo aceleró la generación de riquezas y la acumulación de ingresos en los niveles más altos de la escala. Y, además de China, se replicó en otras economías del mundo.

“Al mismo tiempo, la clase media no creció como se esperaba en los países desarrollados , al ritmo del crecimiento desde las clases altas, y fue de alguna medida desplazada de su posición, una posición que tenía globalmente que era bastante alta, y fue reducida”, explicó Milanovic, al identificar en este movimiento parte de la tensión social y los desafíos políticos y económicos que experimenta el mundo.

Su exposición fue en la sede del CIAS, en Buenos Aires, en la cual realizó una conferencia y luego conversó con el exministro de Economía, Martín Guzmán.

En ese acto, presentado por el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley (EE.UU) y director del CIAS, Milanovic presentó números y conclusiones de su más reciente libro, titulado La gran transformación global, cuya traducción al español se publicará en noviembre.

El economista Branko Milanović, en una conferencia en el CIAS junto al exministro Martín Guzmán.

Según Milanovic, nacido en Serbia y exprofesor de universidades estadounidenses como Maryland o Johns Hopkins, el crecimiento y consolidación económica de China “cambió el mapa geopolítico del mundo”, por su impacto además sobre otras partes del mundo.

“Países pobres como India, Bangladesh o Pakistán empezaron a crecer, y de ese rápido crecimiento viene la reducción de la desigualdad global”, planteó Milanovic, al ilustrar cómo la mediana de ingresos de la población internacional creció sostenidamente en las últimas décadas.

En efecto, el economista mostró que la desigualdad internacional fue creciente a nivel global hasta mediados del siglo XX, y que luego cambió la tendencia, acelerada por la expansión de la economía china, al mismo tiempo que la brecha entre ricos y pobres dentro de los países se ensanchó. “Y la diferencia sigue siendo enorme”, enfatizó.

Luego se refirió a la particularidad del caso argentino, y mostró que la sucesión de crisis y el estancamiento económico que lleva más de una década tuvo un efecto negativo en el bolsillo de los hogares del país. En su conferencia, Milanovic mostró que hubo desde 1993 a la fecha una caída relativa de los ingresos argentinos respecto a la mediana global, que se generalizó a través de todos los ingresos, pero que fue mucho más profunda en los de menores ingresos (deciles de uno a cuatro).

“Muy desde afuera, lo que se ve de Argentina es una repetición de la historia. Pareciera que cada 10 años hay un mismo ciclo y un mismo resultado de crecimiento, crisis, declive y crecimiento”, dijo Milanovic a LA NACION.

Luego se refirió al impacto del crecimiento económico chino sobre la estructura productiva de países como los latinoamericanos, y los desafíos que ese avance implica sobre la dinámica doméstica. “China tuvo un impacto significativo en la industria, porque los productos que requieren baja o media calificación se hicieron más baratos, y desplazaron o desplazan a la producción local. Y ahora China se volvió muy eficiente porque es muy competitivo en los niveles de baja, media y alta calificación”, completó.