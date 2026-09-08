Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación en agosto en la ciudad de Buenos Aires registró una marcada desaceleración y retrocedió el mes pasado hasta el 1,7%. Esta baja se explicó por el retroceso de los precios estacionales, los cuales impulsaron el salto en julio hasta 2,9%. Sin embargo, el encarecimiento de consumos cotidianos impactó en los bolsillos de los porteños y redefinió a quiénes se pueden considerar como de clase media.

En agosto, una familia tipo ―conformada por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 6 y 9 años― necesitó como mínimo $2.603.556 para ser considerada dentro de este segmento. Este cálculo contempla que ambos padres son económicamente activos y propietarios de su vivienda.

El mes anterior, ese umbral se ubicaba en $2.558.974, por lo que el monto mínimo para mantenerse en esa escala social aumentó $44.582 en 31 días. Esto representó una suba del 1,74% en el costo de vida, una cifra similar a la inflación general registrada en el mismo período.

Una familia tipo de cuatro integrantes en Buenos Aires necesita más de $2.600.000 para ser considerada de "clase media" Freepik

El dato surge del informe sobre “Líneas de pobreza y canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires” que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) produce mensualmente en base a la inflación del distrito. El estudio define los diferentes estratos de ingresos de la población, que incluye la definición formal de “clase media”.

El documento contempla que los hogares deben percibir al menos 1,25 veces la canasta total ($2.082.845) y que son propietarios de la vivienda. Este monto se incrementa de manera significativa al sumar el costo habitacional: según el último relevamiento del ZonaProp Index, un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires promedió los $1.177.672 de alquiler en agosto. De este modo, el ingreso mínimo necesario para una familia inquilina que aspira a la clase media asciende a $3.736.646.

El informe también detalla la distribución en los distintos estratos sociales porteños. Aquellos hogares que integran el “sector acomodado” precisaron ingresos superiores a los $8.331.380, mientras que el segmento “medio frágil” agrupó a quienes percibieron al menos $2.082.845. En tanto, quedaron dentro del grupo de los “no pobres vulnerables” los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.651.798.

¿Cuánto debieron ganar los porteños para estar por encima de la línea de la pobreza y de la indigencia en agosto? Idecba

En cuanto a la Canasta Básica Total (CBT) —el conjunto de bienes y servicios indispensables para cubrir las necesidades comunes como transporte, salud e indumentaria—, alcanzó los $1.651.798 para una familia tipo. Esta cifra determina el umbral de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, un valor que aumentó en $33.927 frente al mes anterior, una variación del 2,1% mensual, por encima de la inflación.

A su vez, el relevamiento contempla la realidad en que viven otros tipos de hogares porteños. Una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó más de $828.871 para no ser considerada pobre, mientras que dos jóvenes de 25 años que alquilan en la ciudad requirieron un ingreso superior a los $1.147.329 para traspasar esa misma línea.

Por último, se relevó la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que delimita el dinero necesario para satisfacer las necesidades nutricionales de la población y define la línea de indigencia. Para la familia tipo de cuatro integrantes, la barrera se ubicó en $903.930, mientras que la pareja de jubilados necesitó $456.411 y los jóvenes adultos unos $548.286.

En este caso, la variación mensual fue del 2,61%. La cifra se encontró por encima de la inflación general de julio en CABA, la que marcó un 1,7% frente a julio. En este período, hubo un aumento promedio del 1,8% en la categoría Alimentos y bebidas (0,1 puntos por encima del promedio), impulsado por el segmento frutas.