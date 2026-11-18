Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anticipó cambios políticos clave para las elecciones 2027 y confirmó la marcha atrás con las colectoras, como contó este medio. Llegada del Congreso tras negociaciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora nacional sentenció: “Es un hecho que se suspenden las PASO. ¡Aplaudan!”. Lo dijo ante empresarios pymes, que hicieron caso a su pedido.

Durante un mano a mano con José Del Rio, secretario de Redacción de LA NACION, Bullrich detalló la trastienda de las concesiones que debió hacer el oficialismo en el Senado para asegurar las diez firmas del dictamen y llevar la iniciativa al recinto. La ocasión fue en el cierre del summit Somos Pymes en La Rural.

La senadora justificó la suspensión de las primarias en 2027 con su propia experiencia, al recordar el desgaste en Juntos por el Cambio en la interna de 2023 frente a Horacio Rodríguez Larreta. Apuntó que las PASO desgastan prematuramente a los candidatos y dejan a las fuerzas políticas “machucadas” antes de la contienda general.

En ese sentido, defendió una dinámica electoral “a la americana”, donde los partidos diriman sus liderazgos puertas adentro para no someter a la ciudadanía a un intenso calendario electoral.

Esta tarde, el Gobierno debió dar marcha atrás con la incorporación de las listas de adhesión o colectoras —un reclamo inicial de gobernadores aliados— para destrabar el rechazo de la oposición dialoguista y de legisladores indecisos. Al respecto, la legisladora ratificó lo anunciado horas antes en comisión: “Hemos decidido entre todos volver al sistema que nos ha caracterizado, D’Hondt, de un ciudadano, un voto”.

En cuanto a otras reformas, Bullrich celebró ante empresarios otro avance: “Y sale Ficha Limpia”, afirmó entre aplausos, al tiempo que confirmó que el proyecto elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera vuelta —quedando restringidos únicamente al balotaje— y desregula los tiempos de campaña. “Otra novedad es que terminamos con la veda electoral. Esperemos que los diputados no sean pacatos”, dijo.

Bullrich trazó un paralelismo con la experiencia de Cambiemos: “En 2019 no nos dimos cuenta de la derrota hasta el día de la derrota; fue una barbaridad perder por 14 puntos. Uno tiene que salir, recorrer y hablar con todos; ahí uno va sintiendo la realidad”, advirtió.

Y subrayó lo que consideró una condición necesaria para el proyecto libertario: “Si no queremos volver al pasado, la condición es ganar las elecciones; tenemos que hacer bien las cosas el año que nos queda para llegar bien parados a la elección”.