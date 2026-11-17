CÓRDOBA.- “No hay un botón para apretar y que haga magia”. El exministro de Economía Nicolás Dujovne eligió esa imagen para explicar por qué considera que la economía argentina no tiene una salida rápida hacia la recuperación y por qué la administración de Javier Milei debe persistir en el programa de estabilización, aun cuando la actividad demore en despegar.

Dujovne compartió una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba con Guillermo Dietrich, exministro de Transporte del gobierno de Juntos por el Cambio y entonces compañero de gabinete. “No se monetiza la economía con un revólver en la cabeza”, sostuvo y planteó que “si hay muchos argentinos comprando dólares, es porque hay muchos vendiendo”.

Para el exfuncionario, las alternativas para impulsar la actividad sin comprometer la estabilidad son reducidas: “Lo que se puede hacer es muy en el margen. Si impactara en una mejora de la clase media, descarrila el plan económico. Solo queda persistir en el rumbo, no hay magia”.

Dujovne: "No hay magia".

Como antecedente, mencionó la experiencia del gobierno de Alberto Fernández y el programa de estímulos previo a las elecciones. “¿Qué es lo que hay para hacer? (Sergio) Massa hizo un ‘plan platita’... 211% de inflación", planteó. Consideró que pueden instrumentarse políticas focalizadas para los sectores de menores ingresos, pero descartó que el Estado tenga capacidad para generar un programa generalizado.

Respaldó la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para determinadas políticas, aunque advirtió que su impacto macroeconómico es relativo. “Alcanza a algunos miles; no tiene impacto macro extendido. Si lo tuviera, habría un problema fiscal”, dijo el exministro.

Reservas y riesgo país

El exministro de Economía anticipó una mejora moderada de la actividad para los próximos meses. Consideró que las expectativas comenzaron a alinearse con la desaceleración inflacionaria y mencionó algunos factores favorables: los términos de intercambio, el impacto más acotado de El Niño y la progresiva superación de los problemas de incobrabilidad de las familias. Sin embargo, aclaró que esa mejora no alcanzaría para evitar una contracción de la actividad en el tercer trimestre de este año.

También estimó que la inflación podría perforar el 2% mensual y registrar algunos meses de 1,7% y 1,8%. Sobre el frente cambiario, indicó que el Gobierno tiene herramientas para atravesar el período electoral sin sobresaltos, como un nivel de reservas superior, un esquema de bandas cambiarias que ya fue puesto a prueba y la posibilidad de contar con un respaldo de Estados Unidos durante la primera mitad del año siguiente.

“Hasta marzo, abril no hay motivos para que los tenedores de pesos estén nerviosos”, evaluó. A su entender, las tasas de interés actuales encarecen las apuestas contra el peso y el Gobierno deberá preparar para el año siguiente un esquema de tasas de entre 30% y 40% para desalentar el carry trade.

Dujovne consideró que el Gobierno perdió oportunidades para comprar reservas y reducir más rápidamente el riesgo soberano. “Hubo posibilidades de salir al mercado internacional y aumentar el poder de fuego”, afirmó. También cuestionó que, después de la salida del cepo, no se haya avanzado hacia un esquema monetario más claro y previsible.

“El Gobierno fue gradualista en lo monetario, hay muchos controles. En cambio, fue rápido en lo fiscal”, analizó.

Respecto de los vencimientos el próximo año, Dujovne consideró que el Tesoro necesitará conseguir niveles de refinanciación superiores al 100% de la deuda en pesos para poder comprarle dólares al Banco Central, una estrategia que, advirtió, probablemente implique sostener tasas de interés más elevadas.

Dietrich y el PRO

La dimensión política del encuentro quedó más explícita en la intervención de Dietrich. Defendió la decisión del PRO de acompañar las iniciativas legislativas del Gobierno y vinculó ese respaldo con una convicción sobre el rumbo económico, más que con una especulación electoral.

“No hay magia. Creo que hay más tolerancia. Cuánta más tolerancia habrá y cuánta capacidad tendrá el kirchnerismo para engañar a la gente, no sé -sostuvo-. Creo que hay más tolerancia y menos capacidad de engaño. Creo que aprendimos todos”.

Recordó la experiencia de la administración de Macri y las dificultades que enfrentó para sostener su programa: “En nuestro Gobierno sabíamos lo que había que hacer, con convicción. Hay dos caras: para unos fue un desastre porque perdimos, para otros un éxito porque terminamos”, planteó, al establecer un paralelo con los procesos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

También reconstruyó el posicionamiento del PRO durante el balotaje de 2023. “Me llamó Macri y me dijo ‘Guillo, fiscalizá para que gane Milei’. Y así lo hicimos”. Agregó que en estos años el partido acompañó distintas iniciativas legislativas sin modificar su mirada sobre el rumbo económico. La decisión de respaldar la suspensión de las PASO para 2027 se inscribe, según explicó, en esa lógica. “Generan más disvalor que valor. Nunca fue una especulación política, sino convicción. Siempre lo correcto está sobre lo conveniente. No vamos a poner en riesgo el rumbo que ha tomado la Argentina”, sintetizó.