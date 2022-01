Búsqueda de empleo: un nuevo detalle se empieza a colar en los currículums

Hace unas semanas, dos gerentes de una empresa que se dedica a la importación y exportación de bienes se sorprendieron con el CV de una candidata a un puesto administrativo que contenía el siguiente dato entre otros de su información personal: “vacuna Covid 2 dosis”.

Consignar si se tiene o no el esquema completo desvela a muchos postulantes en épocas en que se habla de poner cada vez menos información en el currículum.

“Desde el lado de los candidatos notamos inquietud sobre el tema. Al momento de solicitar su curriculum o documentación, solemos recibir consultas sobre si es necesario o si sumaría agregar el carnet de vacunación completa”, afirmó Carla Cantisani, directora de Servicios de Adecco Argentina y Uruguay, ante la pregunta de LA NACION.

En tanto, Nicolás Rocha, director regional de Bumeran Selecta, dijo que hay postulantes que están incluyendo información sobre la vacunación contra el Covid-19 en sus CVs, si bien es muy pronto como para poder interpretar si es una tendencia.

“Por ahora, en Bumeran no tenemos planificado cambiar la estructura de los CVs o de los avisos para incorporar esta información. No existe una demanda de las empresas sobre este punto”, agregó.

Cantisani explicó que, como aún no existe una reglamentación oficial que las obligue a solicitar el esquema de vacunación, las empresas todavía no lo requieren de manera excluyente, pero aseguró que han recibido consultas de algunas compañías que necesitan contratar operarios de fábrica que cumplen con líneas de trabajo y turnos.

“Desde Adecco creemos que en el corto plazo requerir el carnet de vacunación completa va a ser una reglamentación oficial y las empresas tendrán que solicitarlo tanto de su plantilla existente como de los nuevos ingresos de personal”, completó.

Por su parte, Matías Ghidini, especialista en mercado laboral y autor del libro Mi trabajo ahora, consideró que hay que hacer una distinción entre tipos de trabajo: “Una cosa es un trabajo de oficina que se puede hacer de forma remota y otra uno que requiere presencialidad física como puede ser un comercio, un restaurante o una planta productiva”.

En segundo lugar, dijo que hay un corte importante por edad del personal y, en tercero, que en la Argentina no hay un porcentaje de población antivacunas importante, con lo cual el hecho de estar o no inoculado no surge mucho en los procesos de entrevista.

“La responsabilidad de la empresa es cuidar la salud de sus trabajadores y desde ese lugar tiene muchas formas: una es la vacunación, pero después hay otras vías o protocolos que puede seguir. De todas maneras, falta un marco regulatorio o una bajada del Gobierno sobre este tema que hoy está en un gris o limbo que genera este tipo de conductas, si bien por el momento no son iniciativas relevantes en el proceso de búsqueda profesional”, cerró.

Consultadas por este diario, fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación aclararon que lo que se propicia es lo que sugiere el Ministerio de Salud que es que la mayor cantidad de trabajadores posibles estén vacunados, si bien la vacuna no es obligatoria porque todavía no se estableció cuántos refuerzos hay que dar.