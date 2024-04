Cachanosky contó por qué no fue a la cena de la Fundación Libertad y marcó un error en el discurso de Milei

Escuchar

Ausente este miércoles en la cena de la Fundación Libertad, pese al vínculo de años que tiene con su presidente, Gerardo Bongiovanni, el economista Roberto Cachanosky contó cómo fue que recibió dos invitaciones y después nadie volvió a comunicarse con él para el evento de este año. Y pese a que no ratificó que eso se haya debido a que el presidente Javier Milei pidió que no estuviera -debido a que están distanciados-, criticó al líder libertario. Aseguró que el mandatario es “muy vengativo” y también le marcó un error en su discurso.

“Recibí dos invitaciones. Una me la mandó Gerardo Bongiovanni, a quien conozco desde el 83 y lo ayudé muchísimo en su momento. No le contesté porque, en general, ya no voy a ese tipo de comidas. Me llama después su exmujer, Fabiana Suárez, a quien conozco desde los 80, que me insiste. Le digo: ‘La verdad no tengo ganas de ir a una reunión de 1500 personas, que te ponen de relleno ahí. Me quedo en mi casa, está todo bien’. Me dice: ‘Tenés que venir, dame unos días que yo te voy a juntar una mesa donde vas a estar cómodo’. Esto fue el 10 de abril. Le digo: ‘No te preocupes; si podés, bárbaro’. Nunca más apareció ”, reveló Cachanosky en Radio Con Vos.

Y después de eso abordó directamente las versiones que decían que fue el Presidente quien pidió bajarlo. “Si es que no encontraron lugar en la mesa o es porque alguien dijo que yo no tenía que ir, qué sé yo, no sé... Eso no me lo dijeron. No me llamaron y me dijeron: ‘Te desinvito porque me dijo la gente de Milei que no podés venir’”, sostuvo, pese a que marcó: “Igual no hubiese ido, pero no importa. Los hechos son así”.

Recordó, en tanto, sus participaciones en los albores de la Fundación Libertad pero contó que después ya optó por no asistir más a los encuentros. “La cena me parece bien, pero ya dejó de ser una reunión de liberales donde se debaten temas. Es más un evento social, político, de lobby, que me parece bien, es un negocio que están haciendo, pero ya no me interesa. 1500 personas, todo un lío. Fui hace dos años, estaba en una mesa por atrás, escuché el primer discurso y antes de que sirvieran el primer plato me levanté y me fui. Estás ahí de relleno. Es como: ‘Vení de relleno a aplaudir’. Prefiero estar en mi casa descansando, no voy casi a esas cenas”, expresó Cachanosky.

Un error

Más allá de eso, el economista opinó sobre el discurso que dio Milei anoche, donde fustigó a una serie de economistas, entre ellos a Carlos Melconian. “Vi una parte. No lo vi todo. Vi cuando se puso a explicar la historia de la moneda, la explicó mal, no importa”, indicó sobre la alocución del líder libertario.

Anoche, Milei ahondó ante el auditorio sobre ese tema. Rememoró que, cuando apareció el dinero, la moneda de intercambio fue el ganado; después el trigo y por último que la palabra “salario” nació porque antes “se pagaba” en sal. “¿Por qué era tan importante la sal? Miren, si había personas que les iba muy bien en la antigüedad era la gente que llevaba por todos lados especias, porque les permitía que tuviera gusto a algo la comida. ¿Ustedes se fijaron lo que es comer la comida sin nada de condimento? Es una inmundicia. No sé qué es lo gracioso, pero traten de hacerlo. Es una cosa horrible, en especial fíjense que lo que les pasa cuando se ponen a dieta. Hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la de gasto público”, comentó.

“Una persona muy vengativa”

Por otra parte, Cachanosky cuestionó que el Presidente se haya reído de Melconian y también del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Se burla de todo el mundo. Pero es su personalidad, ojo, no crean que es una forma de actuar. Lo conozco personalmente y es así él, es una persona despreciativa con quien no está con él”, arremetió contra Milei y cerró: “Dejemos de lado el tema de si me invitaron o no... Acá estamos en manos de una persona que es muy vengativa y solo acepta a los que se someten a sus caprichos. Cualquiera que opina diferente, pasa a ser el enemigo, lo conozco”.

