Caen las compras de bienes para ampliar la capacidad productiva

Si bien la Argentina mejoró sus términos de intercambio y amplió fuertemente el superávit comercial gracias al aumento de los precios de exportación, especialmente de energía, petróleo y varios productos agroindustriales, hay un dato que preocupa. En el tercer trimestre de 2026, las cantidades importadas totales cayeron un 9,5% interanual y la compra de elementos e insumos para la producción sufrió una importante merma.

El último informe del Indec llamado “Índices de precios y cantidades del comercio exterior” muestra que, en las importaciones de enero a septiembre, los precios de “Bienes de capital” crecieron un 8,5%, pero las cantidades adquiridas disminuyeron un 13,9%.

Esta dinámica se ve muy acentuada en el rubro “Piezas y accesorios”, en el que los precios crecieron 11,4%, pero bajaron las cantidades adquiridas un 25,9%.

Finalmente, en el tercer rubro que marca el rumbo de la industria, el de “Bienes intermedios”, los precios crecieron un 6,4% y disminuyeron un 0,8% las cantidades compradas al exterior.

No hay un encarecimiento extraordinario de los insumos importados, sino una caída de las cantidades importadas de bienes ligados a la producción y la inversión. De acuerdo con estimaciones del CEU-UIA, en lo que va del año, l a industria acumula una baja de 2,8% respecto al mismo período de 2025 y 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Los bienes de capital representaron en el tercer trimestre el 19% de las compras externas y, en general, se trató de maquinaria que se usa para fabricar productos durante varios años. En cambio, los bienes intermedios se transforman durante el proceso productivo y son el 35% de todas las importaciones, el mayor rubro de la canasta importadora. Pueden ser, por ejemplo, harina, cartón o envases, entre muchos otros. Las piezas y accesorios se usan para el funcionamiento de los bienes de capital y representan el 17% de las importaciones. Los tres rubros llegan al 71% de las compras al exterior.

Como conclusión, las empresas siguieron comprando materias primas y componentes para producir, pero redujeron la incorporación de maquinaria y repuestos.

Más ingresos

El especialista en comercio exterior Diego Dumont señaló que el motor de las exportaciones cambió. “Pasamos de una dinámica impulsada por mayores volúmenes físicos a otra sostenida fundamentalmente por la mejora de los precios internacionales”, comentó. “La conclusión es clara: la Argentina está aprovechando una coyuntura internacional favorable en materia de precios, pero todavía enfrenta el desafío de consolidar un crecimiento sostenido de los volúmenes exportados y de la inversión productiva”, agregó.

Hasta septiembre, los precios de las exportaciones en general crecieron 11,2% interanual y las cantidades un 9,3%, mientras que los precios de las importaciones aumentaron 8%, pero bajaron un 9,7% las cantidades.

Es decir, hay viento a favor: los precios de lo que vende la Argentina aumentaron más que los precios de lo que compra el país. Como consecuencia, los términos del intercambio mejoraron 3%. Esto refuerza la tendencia de superávit comercial observada durante 2026.

El agro, por ejemplo, mejoró por precios más que por volumen. Solo en el tercer trimestre, dentro de las exportaciones, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron sus precios 13,4%, pero las cantidades bajaron 0,6%. En el tercer trimestre se destacaron las subas de precios de Carne y preparados (+27,6%).

Las manufacturas industriales, por su parte, también se vieron beneficiadas por una suba del 13,9% en los precios, aunque solo aumentaron un 1,1% las cantidades. Crecieron los precios de los “Productos químicos” (+33%) y “Manufacturas plásticas” (+39%).

El rubro “Combustibles y energía” fue el que mostró el mayor dinamismo. Precios: +26,6%; cantidades: +37,5%. Ya es el 17,3% de las exportaciones totales. El informe atribuye gran parte de este desempeño al aumento del precio del petróleo crudo y a mayores embarques de petróleo y gas.