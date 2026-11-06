Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizan el oficial y el paralelo este viernes 6 de noviembre, minuto a minuto
El dólar oficial cerró ayer a $1579 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1560; expectativa por la apertura de los mercados
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1515,00Venta$1579,00
Dólar blue
Compra$1508,35Venta$1555,00
Dólar tarjeta
Venta$2052,70
Dólar CCL
Venta$1664,74
Dólar MEP
Venta$1579,04
Dólar mayorista
Venta$1546,00
Euro
Compra$1715,00Venta$1795,00
A la espera de la apertura de los mercados de este viernes, la atención está puesta en la evolución de las distintas cotizaciones del dólar.
Qué es el dólar blue
El dólar blue, también llamado paralelo, es la denominación que recibe la divisa estadounidense negociada en el mercado informal, por fuera de los canales cambiarios autorizados. Su cotización se sigue por separado de las referencias del mercado oficial y de los dólares financieros.
El riesgo país se disparó y alcanzó su nivel más alto del año
El riesgo país se disparó este jueves y superó los 900 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va del año. El indicador elaborado por JP Morgan profundizó la tendencia alcista de los últimos meses, impulsada por factores internos y externos, y alcanzó valores que no se registraban desde octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia de otras cotizaciones, el dólar cripto opera las 24 horas, incluso durante los fines de semana y feriados. Se puede acceder a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges, que permiten comprar monedas estables o stablecoins, cuyo valor busca mantener la paridad con el dólar estadounidense.
Cómo cerró ayer la cotización del dólar
El dólar minorista cerró la jornada del jueves a $1579 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1560 para la misma operación. Por su parte, el riesgo país superó los 900 puntos y alcanzó un nuevo máximo anual.