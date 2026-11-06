Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizan el oficial y el paralelo este viernes 6 de noviembre, minuto a minuto

El dólar oficial cerró ayer a $1579 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1560; expectativa por la apertura de los mercados

La cotización del dólar este viernes 6 de noviembre
La cotización del dólar este viernes 6 de noviembre

Cotización del dólar de hoy

A la espera de la apertura de los mercados de este viernes, la atención está puesta en la evolución de las distintas cotizaciones del dólar.

Qué es el dólar blue

El dólar blue, también llamado paralelo, es la denominación que recibe la divisa estadounidense negociada en el mercado informal, por fuera de los canales cambiarios autorizados. Su cotización se sigue por separado de las referencias del mercado oficial y de los dólares financieros.

Qué es el dólar blue
Qué es el dólar blue

El riesgo país se disparó y alcanzó su nivel más alto del año

El riesgo país se disparó este jueves y superó los 900 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va del año. El indicador elaborado por JP Morgan profundizó la tendencia alcista de los últimos meses, impulsada por factores internos y externos, y alcanzó valores que no se registraban desde octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia de otras cotizaciones, el dólar cripto opera las 24 horas, incluso durante los fines de semana y feriados. Se puede acceder a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, conocidas como exchanges, que permiten comprar monedas estables o stablecoins, cuyo valor busca mantener la paridad con el dólar estadounidense.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

Cómo cerró ayer la cotización del dólar

El dólar minorista cerró la jornada del jueves a $1579 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1560 para la misma operación. Por su parte, el riesgo país superó los 900 puntos y alcanzó un nuevo máximo anual.

LA NACION
ArgentinaDólar blueRiesgo paísFinanzasMercados
Más leídas
  1. La advertencia de las empresas de EE.UU. sobre los dólares que necesita la Argentina
    1

    Las empresas estadounidenses alertaron que la derrota de Trump puede condicionar el auxilio financiero a la Argentina

  2. Detuvieron en Moreno al “Gordo Tilín”, el azote de Fuerte Apache
    2

    Detuvieron en Moreno al “Gordo Tilín”, el azote de Fuerte Apache

  3. Santiago Peña reapareció tras su renuncia y anunció que enfrentará el juicio político
    3

    Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña tras el escándalo de Ueno Bank que lo había dejado acorralado

  4. La Argentina cambia de camiseta, pero no se saca la mochila
    4

    La Argentina cambia de camiseta, pero no se saca la mochila