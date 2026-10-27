Calabazas de Halloween para niños: cuánto salen y dónde conseguirlas en la Argentina

La celebración de Halloween, que cada año se conmemora el 31 de octubre, cuenta con diversas costumbres ya apropiadas por los argentinos, y en particular por los niños durante la tarde noche de esta jornada, que incluye el uso de las calabazas de Halloween y para lo cual es elemental saber cuánto salen y dónde conseguirlas en la Argentina.

La clásica calabaza para juntar golosinas en Halloween

Este festividad, paulatinamente, se convirtió en un boom de ventas para los negocios de cotillón, kioscos y golosinerías de todo el país, dado que los productos acordes con la fecha pertenecen a estos rubros y cuentan con un sinfín de variantes para usar en el último día del mes.

Cuánto salen y dónde conseguirlas en la Argentina

Las clásicas calabazas de color naranja con los ojos y sonrisas negros, son un elemento repetido en Halloween y se utilizan para guardar las golosinas que los niños recaudan en cada paseo, durante la tarde y la noche de la última jornada de octubre.

Se trata de un accesorio que acompaña cualquier tipo de disfraz y que tiene una tapa a presión en forma de sombrero, y una pequeña manija negra para colgar en el brazo.

Esta insignia de la también llamada Noche de Brujas se consigue en bazares, cotillones, kioscos y negocios de golosinas; y se venden con y sin golosinas, según la necesidad del usuario.

A su vez, también se pueden conseguir en la venta online, aunque allí se deben comprar por cantidad, en paquetes de seis, 10 y 12 unidades.

En caso de adquirirlas de manera individual, el precio de la calabaza de Halloween oscila entre los $4000 y $6000, aunque se encuentran a un precio más elevado si se opta por una versión con luces de colores.

Halloween se celebra cada 31 de octubre Shutterstock

Cuál es el origen de Halloween

Aunque la fiesta haya ganado gran popularidad en Estados Unidos y desde allí se haya exportado al resto del mundo, Halloween fue introducida en el país del norte por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos que tiene lugar el 1° de noviembre.

Esta ocasión, decretada para esa fecha por el Papa Gregorio III en el siglo VIII, celebra a los mártires y los santos no canonizados que según la tradición católica pueblan el paraíso, razón por la que tiene una conexión con los difuntos que en Halloween, su víspera laica, se traduce en el terror que busca transmitir la fecha.

Además, el propio Día de Todos los Santos sería la versión católica de una fiesta celta, el Samhain, que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. En esta celebración, los druidas o sacerdotes célticos celebraban con su comunidad el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, donde este pueblo proliferó durante más tiempo.

Por eso fueron sus descendientes, los irlandeses, quienes exportaron la versión católica de esta fiesta a Estados Unidos, donde la conexión con lo sobrenatural del evento prevaleció sobre su significado religioso, lo que derivó en una festividad que es celebrada por personas en gran parte del mundo sin importar su credo.