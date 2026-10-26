Real, dólar y vacaciones en Brasil: cuánto cuesta viajar este verano, precios de vuelos y formas de pago

Tras la victoria de Lula da Silva en el balotaje 2026, quien logró la reelección como presidente y obtuvo su cuarto mandato, es importante saber cómo influye este resultado en la cotización del real, dólar y vacaciones en Brasil.

El impacto de la cotización del real tras el blaotaje en Brasil

Como suele suceder en la región, el impacto de una elección tiene injerencia directa en la economía local, y muchos argentinos que planifican sus vacaciones tienen la inquietud de cuánto cuesta viajar este verano, precios de vuelos y formas de pago.

Real, dólar y vacaciones en Brasil

Para elegir el destino de las vacaciones de verano es preciso conocer la cotización de la moneda brasilera que, actualmente, se comercializa a $287 para la compra y $317 para la venta, según los últimos datos de Banco Nación.

En el mercado brasilero, donde los inversores apostaban por un triunfo del candidato conservador Flavio Bolsonaro, se espera una depreciación del real.

Cabe aclarar que esta estimación puede variar, y los efectos concretos dependerán de la política fiscal que implemente la gestión de Lula.

Brasil continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos y es posible que, si se deprecia el real frente al dólar, redunde en un costo menor para los argentinos que deseen veranear en sus playas.

Las claves a considerar para vacacionar en Brasil Hernan Zenteno - La Nacion

De todas maneras, esta comparación no es lineal, ya que también es preciso considerar el aumento de precios que hay de un año a otro, y evaluar si verdaderamente una variación en el tipo de cambio impactaría en una disminución del precio para vacacionar.

El resultado electoral, en principio, impacta en la baja de acciones y bonos, pero será necesario esperar unos días y ver la evolución del real, con vistas a programar algún viaje o estimar costos de hospedaje y gastos diarios en el país vecino.

Tras el balotaje, el dólar se ubica hoy en 5,05 reales, y los especialistas remarcan que para que haya un impacto en el presupuesto de las vacaciones de los argentinos el valor debería rondar los 4 reales.

Qué servicios se pueden abaratar en Brasil en el verano, tras el resultado electoral

Los paquetes aéreos y los servicios de alojamiento en cualquiera de las playas brasileras mayormente están valuados en dólares, por lo que la variación en estos dos ítems del presupuesto no reviste mayores cambios y es probable que se mantengan estables en comparación a otras temporadas.

Sin embargo, aquellas compras ligadas a la moneda local, pueden reflejar alguna disminución de precios, como por ejemplo, la comida y bebida, los alquileres de reposeras, sombrillas o la compra de indumentaria y accesorios en la playa, todos relacionados a la cotización diaria del real.

Cuánto cuesta viajar a Brasil este verano, precios de vuelos y formas de pago

El sitio Turismo City, por ejemplo, tiene la opción de vuelo directo de Ezeiza a Florianópolis, por $764.747 por persona ida y vuelta. Un servicio, con escala, se ubica en los $792.897. En todos los casos se puede abonar con tarjeta de débito, cuota simple, tarjeta de crédito, transferencia o depósito. La firma anuncia que se puede dividir la compra en dos tarjetas diferentes.

Cabe aclarar que, según la información oficial del sitio, las cuotas bancarias sin interés se aplican exclusivamente en los paquetes y alojamientos por la Argentina.

En tanto, para las transacciones en el territorio brasilero, los turistas pueden abonar con Pix, la herramienta digital del Banco Central del país, que facilita las compras a través de un medio de pago instantáneo que permite abonar desde una cena en un restaurante hasta una bebida en la playa mediante código QR o clave PIX.