Calendario de Anses: qué prestaciones se cobran en la semana del 8 al 12 de abril

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) abona los haberes correspondientes al mes de abril, según está establecido en el calendario de pagos del cuarto mes del año. Esta semana, que va del lunes 8 al viernes 12 de abril, se abonan las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Asignaciones Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

En abril, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento en sus haberes producto de una compensación por diciembre y enero del 12,5% y por el ajuste del 13,2%, dado por el índice de inflación de febrero. El incremento se abonará en fechas diferentes: habrá una primera liquidación correspondiente al haber de marzo 2024, y una segunda liquidación, dentro del mismo mes de abril, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de $70.000 a quienes perciben una jubilación mínima.

El calendario semanal de las prestaciones que distribuye la Anses Rodrigo Nespolo

Las jubilaciones mínimas, con esta actualización, quedan en $171.217, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá en abril, mientras que el haber bruto máximo, pasa de $904.690 a $1.152.122.

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 8 al 12 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 6 y 7: 8 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 9 de abril

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 12 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 12 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 11 de abril

DNI terminados en 2: 12 de abril

Las fechas de pago de la Asignación por Prenatal y Maternidad Freepik

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de abril

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documento: del 10 de abril al 13 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 10 de abril al 13 de mayo

Cómo se compone la nueva fórmula de movilidad

De acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial, la fórmula de movilidad queda determinada por “la variación mensual del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con cobertura nacional, publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), correspondiente al mes previo al mes anterior al del pago de la movilidad”.

Los meses venideros tienen cálculos diferentes para las jubilaciones y pensiones Anses

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

