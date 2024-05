Calendario de la Anses: todas las prestaciones que se pagan este jueves 9 de mayo

Escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) inicia hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al quinto mes de 2024, según su calendario oficial. De esa forma, este jueves 9 de mayo hace el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Además, tiene la particularidad que también empieza a entregar las Pensiones No Contributivas (PNC), que comúnmente se abonaban los primeros días del mes.

En los próximos días, el organismo previsional hará la entrega de las prestaciones sociales que corresponden a mayo, que incluyen la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el Seguro por Desempleo, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se hace a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Las prestaciones que abona la Anses en la jornada Rodrigo Nespolo

En el quinto mes del año, los jubilados y pensionados recibirán un incremento en sus haberes del 11%, producto de la actualización que el Gobierno realiza por decreto a las prestaciones previsionales.

De acuerdo a esta modalidad de actualización, los ingresos tendrán una suba nominal de un porcentaje equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que difundió el Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).

Quiénes cobran este jueves 9 de mayo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0

Asignación Universal por Hijo: DNI terminados en 0

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones Pago Único de abril: todas las terminaciones de documento, del 7 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas de abril: todas las terminaciones de documento, del 9 de mayo al 10 de junio

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de mayo 2024 de la Anses.

De cuánto es la jubilación mínima en mayo de 2024

Los jubilados reciben un aumento en mayo Ricardo Pristupluk

Las jubilaciones mínimas, con esta actualización, quedan en $190.141,6, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá en mayo, mientras que el haber bruto máximo, pasa de $1.152.122 a $1.279.472,92.

El decreto 274, fechado en marzo establece para el mes de mayo “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 según la redacción establecida en el artículo 1° del presente″.

De cuánto es el bono previsional de mayo

Según el decreto 340/2024 el bono previsional se distribuirá de la siguiente manera, según el nivel de haberes del titular: la ayuda económica es de $70.000 para las jubilaciones mínimas, y proporcional para las jubilaciones superiores, hasta alcanzar el tope de $260.141,60.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

