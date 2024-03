Escuchar

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) retoma hoy con la entrega de las prestaciones sociales que se abonan durante marzo de 2024, según su calendario oficial. De esa forma, este lunes 25 hace la distribución de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el Seguro de Desempleo, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se hace a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios. En lo que va del mes, ya se hizo la entrega de las siguientes ayudas estatales: las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación por Prenatal y Maternidad.

Esta semana, la Anses finaliza los pagos de las prestaciones sociales del mes de marzo

En marzo, las jubilaciones y pensiones reciben el aumento del 27,18%, debido a la actualización previsional que se aplica de manera trimestral en los haberes y en otras prestaciones sociales que entrega el organismo estatal.

Quiénes cobran este lunes 25 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos: DNI terminados en 4 y 5

Seguro de Desempleo: DNI terminados en 4 y 5

Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de documento, del 7 de marzo al 9 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de marzo al 9 de abril

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de marzo 2024 de la Anses.

Cuánto cobra un jubilado en marzo 2024

Las jubilaciones mínimas, con esta actualización, quedan en $134.446, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente hasta el próximo reajuste, mientras que el haber bruto máximo, pasa de $711.346 a $904.690.

De cuánto es el bono previsional de marzo

A través del decreto 177/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el bono de $70.000 que recibirán en marzo los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Se trata de una ayuda económica dirigida a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses o por las exCajas o institutos provinciales y municipales de previsión, cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.

También recibirán este plus las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

“Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30″, señala el texto oficial.

Cómo inscribirse para cobrar el Seguro de Desempleo de la Anses

Las personas que se encuentren sin trabajo y deseen acceder al Seguro de Desempleo de la Anses deben cumplir determinados requisitos y realizar un trámite sencillo para empezar a cobrar la prestación, que habitualmente se distribuye en la cuarta semana del mes.

Para pedir el Seguro de Desempleo se debe presentar el DNI (original y copia) y la documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta o partida de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Para cobrar este plan social se debe abrir una Caja de Ahorro mediante la Anses. Luego se puede recibir el dinero por ventanilla o, tras recibir una tarjeta de débito, retirar el monto en un cajero automático.

