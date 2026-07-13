Calendario SUAF: cuándo cobro la Asignación Familiar de julio 2026

Los titulares de Asignaciones Familiares (SUAF) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual, ya pueden saber con exactitud cuándo se cobra la Asignación Familiar de julio.

Ya se puede consultar el cronograma de pagos de las asignaciones familiares de julio 2026

Las asignaciones familiares de julio tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes,se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De acuerdo a la planificación mensual, las Asignaciones Familiares se abonan entre la segunda y tercera semnaa de cada mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios y considerando como días de pago solo las jornadas hábiles.

Cuándo se cobra la Asignación Familiar de julio 2026

El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Familiar por Hijo en julio, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario::

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 y 1 8 de julio DNI terminados en 2 13 de julio DNI terminados en 3 14 de julio DNI terminados en 4 15 de julio DNI terminados en 5 16 de julio DNI terminados en 6 17 de julio DNI terminados en 7 20 de julio DNI terminados en 8 21 de julio DNI terminados en 9 22 de julio

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en julio 2026

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.

Los siguientes valores corresponden a julio de 2026:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.122.074 $74.032,19 Entre $1.122.074,01 y $1.645.630 $49.939,09 Entre $1.645.630,01 y $1.899.934 $30.205,76 Entre $1.899.934,01 y $5.941.936 $15.585,03

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.122.074 $241.040,29 Entre $1.122.074,01 y $1.645.630 $170.521,04 Desde $1.645.630,01 $107.620,13

Prenatal y Maternidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Valor General Hasta $1.122.074 $74.032,19 Entre $1.122.074,01 y $1.645.630 $49.939,09 Entre $1.645.630,01 y $1.899.934 $30.205,76 Entre $1.899.934,01 y $5.941.936 $15.585,03

Asignaciones de Pago Único

Asignación Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor General Nacimiento Hasta $5.941.936 $86.294,28 Adopción Hasta $5.941.936 $515.929,01 Matrimonio Hasta $5.941.936 $129.208,51 Cónyuge Hasta $5.941.936 $17.963,08

Las fechas de pago de las Asignaciones Familiares de julio

Cómo presentar la Libreta AUH

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.

Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.

Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.

Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.

El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.