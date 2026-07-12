Juan Pablo Ronderos: “Hay que salir al mercado para dar la señal de que están todas las ventanillas abiertas”

“El equipo económico tiene que asegurar todas las ventanillas de disponibilidad y liquidez de dólares que pueda, además de tener reservas, y eso implica volver a los mercados”, subraya Juan Pablo Ronderos, cofundador y socio de la consultora MAP, al analizar el programa financiero presentado en los últimos días por el Gobierno para asegurar los pagos de deuda hasta 2027. En una entrevista con LA NACION, el economista dice que no hay dos sino “múltiples velocidades” a la hora de medir el nivel de actividad, con diferencias incluso dentro de un mismo sector, y advierte que hay que resolver el problema de la mora bancaria para que vuelva a crecer el crédito.

– ¿Cómo está viendo el momento económico? ¿Hay dos velocidades entre los sectores exportadores que crecen y los demás?

– A mí no me gusta hablar de dos velocidades. La economía argentina está atravesando múltiples velocidades. Si uno mira los grandes números, hay sectores que están yendo a gran velocidad y otros que están estancados o están creciendo poco. Pero si uno mira sector por sector o incluso dentro de cada sector, lo que ves es que hay múltiples velocidades. En el sector del petróleo mismo, si uno toma la producción convencional y no convencional son dos mundos distintos. O en el consumo. Encerrarlo en el concepto de dos velocidades es simplificar muchísimo y a los que quieren invertir en la Argentina no les alcanza con eso. Hay que entender por qué se producen múltiples velocidades.

– ¿Por qué?

– Lo que está sucediendo en la Argentina es un choque de dos fuerzas muy abruptas. Una es un mundo que está en un cambio geopolítico y de reglas de juego que todavía no terminamos de percibir, por haber estado desconectados como país durante mucho tiempo. China dejó de ser la fábrica del mundo y se transformó en uno de los centros innovadores del mundo, disputándole mano a mano ese lugar a Estados Unidos. La inteligencia artificial está generando nuevos sectores y nuevos negocios que ponen en juego a los motores de crecimiento de los últimos 20 años. Y hay un fenómeno de descomposición y baja de calidad del empleo a nivel global. A esa fuerza global se suma que en la Argentina está cambiando la estructura del mercado a una velocidad inédita desde diciembre de 2023. Si sumás las dos fuerzas tenés en la Argentina una situación más fuerte de cambio del marco de los negocios que en otros lugares. Eso explica las múltiples velocidades.

– La construcción, el comercio y la industria vienen en caída. ¿Qué perspectivas tienen para adelante en medio de este cambio? ¿Se puede hacer algo para apuntalar su recuperación?

– Cuando uno ve los procesos de estabilización exitosos en los últimos 50 años en el mundo y en Latinoamérica en particular, esto de las múltiples velocidades y los cambios en el mapa de los negocios pasó en todos lados. El tema es que en la Argentina viene a una velocidad más rápida. En Brasil, por ejemplo, hay clientes que nos dicen que vivieron una parte con [el gobierno de Fernando] Collor de Mello y otra parte con el Plan Real de [Fernando Henrique] Cardoso. Acá está pasando todo junto. ¿Era evitable? No me gusta la crítica para atrás, prefiero plantear lo que viene. Creo que es el momento, dado que la estabilización ya está muy cerca, de discutir sobre política productiva.

Juan Pablo Ronderos Manuel Cascallar

– ¿Qué sería en este momento discutir de política productiva?

– El problema es que cuando hablamos de política productiva se nos viene a la cabeza la economía de las últimas décadas. Cerrar la economía, impuestos distorsivos, retenciones. Y eso es un error. La política productiva tiene que ser compatible con la estabilidad macroeconómica, respetar el equilibrio fiscal y lo que los americanos llaman the rule of law, las reglas de juego. Pero también seguir las reglas de juego de la OMC. No resignar instrumentos que utilizan el resto de los países y los usan bien, no como lo hacía la Argentina. Si uno considera eso y después va a lo que hicieron otros países exitosos, de los que no se puede dudar que son capitalistas y estables y abiertos al mundo, hay un montón de instrumentos para poner en marcha.

– ¿Cuál sería uno de esos instrumentos hoy?

– Uno de los que veníamos machacando ya hace varios meses con nuestros clientes que están asociados a la construcción, y que hoy está empezando a circular, es lo del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de la Anses) armando un fondo a largo plazo para fondear hipotecas, como si fuera un Fannie Mae americano. No lo fondearía el FGS, sino un instrumento de largo plazo para que los bancos puedan gestionar su descalce de plazos [al prestar para crédito hipotecario]. Es una discusión de política productiva para dar.

– Vuelvo a la pregunta: ¿Cómo ve a la industria, el comercio y la construcción en los próximos meses?

– No vemos demasiados cambios, porque la discusión de política productiva lleva tiempo y la instrumentación también. En los próximos 18 meses vamos a ver esto que estamos viendo hoy. Una construcción estancada o creciendo muy levemente, en un escalón muy bajo, lo mismo que el comercio y demás.

– ¿Y el consumo masivo? ¿Se puede decir que este nivel es más realista y que el anterior a 2023 estaba artificialmente inflado por la dinámica inflacionaria?

– Lo de inflado o desinflado me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido. El punto es que, con este mapa de negocios, con este mapa del empleo, te da este mapa del consumo. Sí, se podría hacer algo [para apuntalarlo], pero, de nuevo, ese algo tendría que ser compatible con la estabilidad macro y con todos esos principios de los que estuvimos hablando.

– ¿Cuál es la principal traba que enfrenta la economía hoy?

– El crédito. Entre el segundo semestre de 2024 y el tercer trimestre del año pasado hubo un boom de consumo de bienes durables porque apareció el crédito, bajaron los precios relativos de los bienes –como se vio en los celulares- y había un consumo reprimido de una economía cerrada en la que faltaban productos. Lo del consumo reprimido se agotó, así que queda el crédito.

– Pero se disparó la mora…

– El problema que tenés con el crédito es que el sistema no está pudiendo digerir la mora. El sistema tiene que darse cuenta que debe mandar a pérdida esa parte y limpiar cartera. Es lo que hizo el Banco Nación y lo que está haciendo el Banco Provincia. Refinanciar a 48 meses con un nuevo crédito. Cuando limpiás la cartera, ya no castigás a los nuevos créditos con tasas altas. Estoy de acuerdo con que es una solución de mercado. Que el Banco Nación haya salido primero es una señal, para que lo siga el resto.

– Si se destraba el problema de la mora y se reactiva el crédito, ¿el consumo puede repuntar en este semestre?

– Podría mejorar un poco, pero no veo que eso vaya a pasar. En nuestras proyecciones estábamos apostando a un segundo semestre mucho mejor por el crédito, porque cuando hablabas con los bancos te decían a principio de año que en seis meses terminarían de digerir el problema de la mora. No está pasando.

– ¿Qué proyección de crecimiento manejan para este año?

– Para este año, teníamos 3,7% de crecimiento, pero creo que va a estar más cerca de 3,4 o 3,5%. Para el año que viene, en nuestro escenario base tenemos 3%.

– El Gobierno acaba de presentar su programa financiero hasta 2027. ¿Qué impacto prevé en el riesgo país y en los mercados de acá en más?

– El programa financiero me parece oportuno, está bueno que estemos hablando de eso hasta el fin de esta gestión, son cosas que no pasaban en la Argentina hace mucho tiempo. Los números del programa son lógicos. La discusión no tiene que ver paradójicamente con los precios de los bonos, o si los van a pagar o no. Me parece que la incertidumbre está puesta en la disponibilidad de dólares el año que viene y no en la caja del Gobierno. A esta altura nadie duda del superávit fiscal ni de la capacidad del Gobierno de pagar sus deudas. El mercado está mirando más de reojo que en los años electorales presidenciales puede haber un problema con la cantidad de dólares que hay en la economía y su precio. Si uno mira todas las necesidades de dólares de la economía argentina para el 2027, más o menos te da US$66.000 millones. Eso tiene todo el saldo de cuenta corriente, de la balanza de pagos, tiene todas las amortizaciones, pública y privada y una estimación de la formación de activos externos, es decir, de la cantidad de dólares que compren los argentinos.

– ¿Y qué pasa con las fuentes de recursos?

– Cuando uno empieza a mirar de dónde pueden venir las fuentes, empezás a ver que, con la refinanciación de los repos, de las deudas provinciales y de las deudas del Gobierno, más el roleo y financiamiento neto de bonos corporativos, la cuenta a nosotros nos da que el año que viene faltarán US$12.000 millones. No es un número enorme. El equipo económico tiene que asegurar todas las ventanillas de disponibilidad y liquidez de dólares que pueda, además de tener reservas. Para nosotros es clave, pero no porque dudemos de que el Gobierno tiene la capacidad de pagar, sino para tener una ventanilla más.

– ¿Cree entonces que hay que volver este año a los mercados?

– Sí, como mensaje al mercado de que esa ventanilla ya está abierta. Lo mismo con el swap de Estados Unidos, el swap de China y el swap del Banco de Basilea. Hay que decirle al mercado que estamos preparados con todas las ventanillas abiertas. Si vos convencés al mercado de que tenés todas las ventanillas abiertas, seguramente la dolarización sea más baja. Si la dolarización es más baja, los 66.000 millones que se necesitan en 2027, por ahí son 55.000 millones. Y si son 55.000 millones, ya no faltarán 12.000 millones. ¿Se entiende? Por eso separo la discusión del programa financiero de la disponibilidad de dólares. Yo no tengo duda de que el Gobierno va a hacer todo lo posible para pagar. El programa financiero es sólido. El problema no es el programa, sino cómo te estás preparando para el año que viene donde seguro habrá volatilidad. Creo que el equipo económico lo está haciendo, a diferencia de 2025, que no lo hizo.