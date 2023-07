“A dejar las pantuflas”: es productor, quiere ser intendente con Milei y aplicar normas anticorrupción

escuchar

Si bien no abunda la presencia de candidatos en las listas de diputados nacionales provenientes del campo, a nivel de los cargos provinciales y municipales hay, en cambio, una mayor visibilidad. En este marco, para muchos productores, comenzar desde una localidad, como intendente, ya es una buena opción para meterse en el mundo de la política con los deseos de hacer cambios y modificar una realidad local.

Este es el caso de José Luis Tedesco, productor y expresidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que irá como candidato a intendente en Chacabuco, una de las regiones productivas más importantes del país y sede habitual de la Fiesta Nacional del Maíz. Lo hará por el espacio La Libertad Avanza, de Javier Milei.

Tedesco se define como un político “no partidario” por los lugares que ha ocupado institucionalmente. Dice que se identifica con el diputado nacional por la posibilidad de “trabajar en mecanismos diferentes de los que han primado hasta ahora” en el país. A nivel local, entre otras cosas pretende avanzar en el municipio con normas antisoborno y anticorrupción.

“Me suelo definir como un político no partidario y esto tiene que ver con mi trayectoria en política institucional y sectorial. Existió un sólo antecedente de participación en 2005 en una lista de concejales suplentes del PJ en la que quedé incluido por pedido de un empresario con quien estaba trabajando en ese momento, pero en los hechos no tuve una participación activa, ni tampoco lo sentía como un espacio que me identificara”, dice a LA NACION.

Tedesco sí comenzó a tener alguna participación en política institucional del agro en 2008, en medio el conflicto por las retenciones móviles, y luego desde 2012 cuando se formó la Regional Aapresid Chacabuco. “Si bien se trata de una institución de marcado perfil técnico, los posicionamientos político-institucionales desde esa perspectiva siempre los hicimos tanto a nivel local, nacional, como internacional. Toda esa experiencia político institucional en interacción con otras instituciones me marcó profundamente”, señala.

Más allá de que cuenta que siempre se embanderó con “las ideas de la libertad tanto a nivel económico como social”, Tedesco liga su decisión de incorporarse al espacio de Milei a una movida que se generó en la ciudad.

Tedesco sobre Milei: "Me identifica el hecho de romper con las viejas trabas que le impiden a la Argentina ser un actor importante en el concierto de naciones”

“En Chacabuco se venían gestando distintos grupos de vecinos que comparten las ideas de la libertad e interactúan entre ellos. En uno de estos grupos comenzó a participar mi hermano Guillermo, más identificado en Chacabuco como médico otorrinolaringólogo, quien preocupado por la escasez de horizontes y perspectivas para sus hijos me pidió que me acercara a aportar metodologías y contenidos, desde mi rol como consultor. Comenzamos a trabajar en la identidad del grupo, sin embargo era evidente que los atravesaba una preocupación uniforme en cuanto al futuro de sus hijos, vínculos y amistades, muchos de los cuales plantean a Ezeiza como única salida posible”, señala.

“La mayoría de los integrantes apoya las propuestas económicas de Javier Milei, con las que también acuerdo y a partir de ello me propusieron que me postulara como precandidato a intendente. Inicialmente no acepté, luego me di cuenta que la generación X, a la que pertenezco, no se ha comprometido lo suficiente con el cambio que se esperaba de nosotros en la función de articulación entre la precedente generación Baby Boomer y la sucesora generación Millennial. Lo conversamos mucho con Sandra, mi mujer, y con mi socio en la consultora, con directores de empresas en las que presto servicios, y con otro de mis hermanos, con quien somos socios productores”, agrega.

En este marco, subrayó: “En mi fuero íntimo siempre aboné las ideas de la libertad tanto a nivel económico, como social, y a la comprensión profunda de que las mejores sociedades son las que poseen los mecanismos más virtuosos, que permiten desplegar el ingenio y la creatividad humanas, sin corsé. En base a ellos, con el grupo de vecinos comenzamos a elaborar ideas y propuestas que generaron entusiasmo, y que propiciaron el acercamiento de cada vez más personas al grupo primigenio”.

Tedesco es productor y fue presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid)

Consultado qué lo identifica con el espacio de Milei, Tedesco menciona, entre otros puntos, la cuestión de la visualización sobre el rol del Estado. “Me identifica la posibilidad de trabajar en mecanismos diferentes de los que han primado hasta ahora en nuestro país, en los que el Estado deje de ser el corsé que retrasa e impide un desarrollo optimizado de cada ciudadano. Me identifica el hecho de romper con las viejas trabas que le impiden a la Argentina ser un actor importante en el concierto de naciones”, explica.

Tedesco se refiere al caso de las retenciones que, como en otras regiones agrícolas, de Chacabuco también se llevan recursos que no siempre vuelven. “Quiero que Chacabuco deje de tener un techo de ingresos y de distribución de pobreza impuesto por la Nación vía impuestos a las exportaciones, mal llamados retenciones, porque atentan directamente contra el desarrollo de nuestras comunidades, al igual que todas las trabas a las importaciones que nos sumen en el atraso y el subdesarrollo”.

Añade que busca que los chicos “encuentren oportunidades para desarrollarse en la ciudad que nacieron, cerca de sus familias, si es que así lo desean y no que deban emigrar porque la corporación política elige perpetuarse en sus intereses mezquinos robándoles el futuro”.

Entre otros puntos, señala que tiene propuestas concretas para implementar en el municipio y agrega entre ellas “normas de gestión de la calidad como la ISO 37001 antisoborno y anticorrupción, cuyos mecanismos de transparencia permiten prevenir la corrupción y los sobrecostos que actualmente recaen sobre los contribuyentes”.

“Otro de los ejes de propuestas de gestión tienen que ver con la generación de datos en territorio que den la posibilidad de tomar mejores decisiones sobre evidencia concreta”, señala. Destaca también como eje de propuestas “el desarrollo humano de cada persona, porque de las sinergias de los individuos desarrollados nace el desarrollo de toda la sociedad”.

Tedesco cierra con un mensaje motivacional enfocado en quienes comparten su generación: “El país nos necesita: a dejar las pantuflas y el streaming por un tiempo. Si lo hacemos y logramos masa crítica no tengo dudas que un futuro mejor nos espera a todos”.