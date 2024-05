Definición: dos funcionarios de Milei le explicaron a la Mesa de Enlace por qué por ahora no se bajarán las retenciones

Escuchar

El secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se reunieron esta tarde con los integrantes de la Mesa de Enlace a quienes les plantearon el rumbo del plan económico que lleva adelante el Gobierno. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes al tanto del encuentro, desde el Gobierno explicaron que el plan macroeconómico tiene sus pasos, por lo que hay que lograr ciertas metas para mantener el equilibrio fiscal antes de avanzar con medidas económicas como una baja de retenciones.

La reunión se dio en el marco de una serie de compromisos de parte del Gobierno con entidades relacionadas con el campo, tal y como sucedió con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) semanas atrás. “Recibimos un informe detallado de cómo y hacia dónde va el plan económico. Nosotros manifestamos que se necesita, de manera urgente, devolverle rentabilidad al productor. Para el trigo, por ejemplo, eliminar retenciones es eliminar una limitante de inversión”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En esa entidad enfatizaron que están esperando que el aporte que están haciendo los productores vuelva al campo.

Del encuentro participaron, además de las autoridades de la Rural, los presidentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; de Coninagro, Elbio Laucirica; y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. También estuvieron otros directivos de las entidades. Las fuentes consultadas indicaron que se va a seguir dando este tipo de reuniones con las entidades del sector agropecuario. Por parte del Gobierno también estuvo Sergio Iraeta, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal y el asesor económico Federico Furiase.

“Según un trabajo del Instituto de Estudios Económicos de la SRA, durante el primer trimestre del año el Impuesto PAIS superó en recaudación a los DEX [derechos de exportación]. El primero recaudó un 8% del total, mientras que los DEX representaron el 6%. Esto encarece los costos de producción, por eso necesitamos medidas que vayan en este sentido, así como también créditos o medidas financieras que permitan agrandar la torta”, expresó Pino.

En esa entidad agregaron: “En el último año, por la seca los DEX cayeron un 60% en monto recaudado, el Impuesto PAIS creció un 70%, recaudando cada uno alrededor de US$5000 millones y actualmente los resultados [para los productores] dan negativos sin importar el rinde del cultivo. La quita de DEX impacta el doble que la quita del Impuesto PAIS”.

“Ponemos en valor el rumbo económico y las medidas que se vienen tomando, pero somos conscientes que atravesamos semanas de definiciones de inversión. Resaltamos estos espacios de encuentro con miembros del gabinete para poder expresar la situación del sector y trabajar en conjunto por mejores condiciones, que favorezcan a todos”, sostuvo Pino.

“El Gobierno marcó las prioridades, que es el ancla fiscal, monetario y cambiario. En el ancla fiscal están cumpliendo. Están consiguiendo llegar al equilibrio fiscal y, relacionado con lo monetario, el compromiso de no emitir. Sobre la cambiaria del 2% mensual [por la meta] es la única que podríamos esperar de acuerdo con lo que nos transmitieron. Nos transmitieron que la decisión política es innegociable y de aquí en adelante pueden estar analizando algunas funciones a futuro, pero no quieren adelantar nada para no crear expectativas y no contradecir con la propuesta de no mentir que se han propuesto”, dijo Laucirica.

En la reunión se analizaron distintos aspectos sobre la situación actual, como que los márgenes brutos de las producciones pampeanas dan negativos. “Ellos insisten en trabajar en la estructura de costo y la competitividad y toda medida que tenga costo fiscal no tendría posibilidades de implementarse”, precisó.

Según se indicó, se están estudiando alternativas para que todo productor que quiera vender su producción en el momento de la cosecha pueda tener las herramientas financieras para hacerlo. De esta manera, que el productor pueda resguardar su valor.

“Quedaron a disposición para plantear estos temas y algunos más que les fuimos diciendo en cuanto a la situación de costos de la energía, que para algunas producciones es sumamente oneroso y gravitante en el margen bruto. Están dispuestos a seguir compartiendo este tipo de diálogos para poder buscar justamente alternativas, pero reiteraron que la decisión política hoy por hoy es innegociable, que es lograr el equilibrio fiscal y financiero y la política monetaria de no emitir. Son dos anclas que ellos piensan respetar a rajatabla”, afirmó.