Abrió la inscripción al Premio a la Excelencia Agropecuaria: buscan reconocer a quienes impulsan la innovación en el campo

ROSARIO.- Quedó abierta la inscripción para la XXIV edición del Premio a la Excelencia Agropecuaria, el reconocimiento que organizan Galicia y LA NACION para distinguir a productores, empresas, organizaciones y emprendedores que impulsan la innovación, incorporan tecnología y generan valor en el agro argentino. Los interesados podrán postularse hasta el 2 de octubre, mientras que la entrega de los premios se realizará el 18 de noviembre.

La nueva edición llega bajo el lema “Innovar para anticiparse al futuro” y busca destacar proyectos que transforman procesos, incorporan conocimiento y generan impacto positivo en toda la cadena agroindustrial. Según explicaron los organizadores, el premio también procura dar visibilidad a experiencias que puedan servir de ejemplo para otros actores del sector.

Durante la presentación, Emmanuel Zuázquita, jefe Comercial Multiplataforma de LA NACION, explicó que el principal objetivo del certamen es reconocer y dar visibilidad a quienes generan transformaciones dentro del agro. “Con el lema ‘Innovar para anticiparse al futuro’ queremos reconocer a las personas, emprendimientos y empresas que generan trabajo y un impacto positivo en el sector. La idea del premio es darles visibilidad para que esas historias produzcan un efecto contagio e inspiren a otros”, expresó.

Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, remarcó que las veinticuatro ediciones consecutivas reflejan el compromiso sostenido del banco y de LA NACION con el sector. “Hace 24 años que hacemos este premio junto con LA NACION y eso muestra una vocación de continuidad. Lo que buscamos es esa replicabilidad. Lo más atractivo es que es un premio verdaderamente federal, con casos de todo el país. Uno termina premiando equipos de trabajo y después del premio se genera un orgullo enorme en las comunidades donde esas empresas desarrollan su actividad”, afirmó.

Emmanuel Zuázquita, jefe Comercial Multiplataforma de LA NACION, y Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia Marcelo Manera - LA NACION

Busch recordó que cada edición reúne más de 200 postulaciones provenientes de distintos puntos del país y señaló que el certamen fue adaptándose a los cambios que experimentó el agro en los últimos años. “Es un premio que busca ir marcando agenda y acompañar la evolución del agro. Antes teníamos 16 categorías y las fuimos concentrando porque muchas empezaban a superponerse. Hoy vemos empresas que diversifican su producción y una dinámica distinta a la de hace algunos años”, explicó.

El directivo también destacó que el reconocimiento no distingue a las empresas por su tamaño, sino por el valor de sus proyectos. “Acá no gana una empresa porque sea más grande. Hemos visto empresas pequeñas imponerse sobre compañías muy importantes porque lo que se evalúa es el esfuerzo, la innovación y cómo hacen las cosas”, señaló.

Otro de los cambios que remarcó fue el peso creciente que adquirió la sustentabilidad.

“Hoy todas las empresas tienen el desafío de incorporar la sustentabilidad a su agenda porque el consumidor la exige cada vez más. Por eso es una categoría que fue creciendo dentro del premio”, sostuvo.

El certamen contempla ocho categorías: Agricultura extensiva, Producción animal, Servicios para la producción, Innovación tecnológica, Industria agroalimentaria, Apertura al mundo, Gestión sustentable y Producción de economías regionales. Además, entre los ganadores de cada una de ellas se elegirá el Premio Oro, la máxima distinción del concurso.

Emmanuel Zuázquita: "La idea del premio es darles visibilidad para que esas historias produzcan un efecto contagio e inspiren a otros” Marcelo Manera - LA NACION

Busch explicó que la reorganización de las categorías responde a la evolución que tuvo la actividad agropecuaria y puso como ejemplo la creación de una categoría unificada para producción animal, con el objetivo de reflejar mejor la creciente integración de las distintas actividades pecuarias.

Los interesados podrán inscribirse a través de premioagro.com.ar hasta el 2 de octubre. Según indicó Busch, la edición pasada recibió más de 230 postulaciones, una cifra que esperan superar este año.

La selección de los ganadores estará a cargo de un jurado integrado por José Del Río, director de Contenidos de LA NACION; Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia; Matilde Bunge, exvicepresidenta de CREA; Roberto Bisang, profesor e investigador del IIEP-UBA/Conicet, y Francisco Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando.