“Lo mejor de la campaña”: el girasol ya calienta la previa de una nueva siembra en una región donde le va muy bien

Recién terminada la siembra de fina, con muchos problemas de encharcamiento y precipitaciones, ya empezamos a pensar en la próxima campaña de gruesa. Con este nivel de precios, seguimos en la línea que venimos sosteniendo desde hace varios años: girasol y maíz en detrimento de la soja de primera. La campaña arranca con los lotes en muy buena disponibilidad hídrica y, sobre todo, con pronóstico de lluvias. A priori, el Excel arroja márgenes muy positivos.

El sudeste bonaerense tiene una gran heterogeneidad de suelos: por un lado, los suelos someros, con menor capacidad de almacenaje hídrico y un clima estival más hostil que el de la zona costera; por el otro, los campos profundos, con un clima en general más amigable a la producción agrícola. De ahí también la diferencia en los costos de producción, que se traduce en menor alquiler y en una estrategia defensiva en los campos someros: menor fertilización, baja densidad y fechas de siembra que le permitan al cultivo atravesar el período crítico de la manera más cómoda posible.

Con rentas esperadas o planificadas que superan el 15%, con precios de US$400 y US$195 para el girasol y el maíz, respectivamente, y en algunos casos más cercanas al 20%, ambos cultivos se posicionan entre lo mejor de la campaña.

Para potenciar estos números tenemos que hacer las cosas muy bien y ser eficientes. Me voy a centrar en el girasol por dos motivos: la superficie sembrada es mayor, no solo por la renta sino también porque es un cultivo financieramente más interesante por su ciclo, y porque es el mejor antecesor para la fina. Un cultivo clave para el sudeste de Buenos Aires.

Es clave monitorear y controlar las plagas de suelo, ya que pueden bajar la densidad de plantas mucho más de lo esperado y de manera desuniforme, afectando el potencial de rendimiento

El gran problema del girasol se llama Diaporthe/Phomopsis helianthi, el hongo causante del cancro del tallo. Es una enfermedad vascular que viene siendo un problema desde hace años, sobre todo en años húmedos. El patógeno sobrevive en el rastrojo y sus esporas son diseminadas por el viento, infestando los lotes. Por eso es clave la rotación, la genética, el manejo y el monitoreo. El manejo de la densidad es clave: un exceso de plantas genera un microclima predisponente a la enfermedad, con mayor riesgo. Lo mismo ocurre con la fertilización nitrogenada, ya que un exceso genera mayor canopeo y, por ende, una situación ideal para la enfermedad. Ahora bien, bajar la densidad de plantas no es solo sembrar menos semillas: hay que afinar varias cosas.

Es clave monitorear y controlar las plagas de suelo, ya que pueden bajar la densidad de plantas mucho más de lo esperado y de manera desuniforme, afectando el potencial de rendimiento. Un cultivo de menor densidad también necesita un manejo de malezas intensivo: es clave arrancar con el cultivo limpio y el lote reseteado, para una mejor implantación y potencial.

La fecha de siembra tiene más que ver con el posicionamiento del período crítico que con la enfermedad en los planteos productivos

Tampoco hay que olvidarse de la temperatura del suelo. Sembrar muy temprano en el sudeste bonaerense, con temperaturas por debajo de los 8 a 10 grados centígrados, expone al cultivo a una germinación lenta y despareja, dejándolo expuesto a plagas y con un stand de plantas final menor. La fecha de siembra tiene más que ver con el posicionamiento del período crítico que con la enfermedad en los planteos productivos: en suelos someros, la idea es escaparle a enero y posicionar la siembra a fines de noviembre; en suelos de alto potencial, a mediados de octubre, para captar el máximo potencial.

En cuanto a genética, los semilleros más importantes están trabajando fuerte en resistencia a phomopsis, y tanto la Red de Girasol como los extensionistas locales aportan datos muy valiosos.

El autor es un ingeniero agrónomo radicado en Necochea, asesor privado del sudeste y el sudoeste bonaerense