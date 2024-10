“Acto confiscatorio”: comenzó a llegar una boleta de un impuesto de Kicillof y denuncian sorpresivos incrementos

Cuando faltan solo dos semanas para que venza la cuarta cuota del impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires, un grupo de asociaciones y sociedades rurales del nordeste bonaerense remarcó que tuvieron por parte del gobierno de Axel Kicillof “un desmedido incremento, desacoplado de la inflación de los últimos meses”.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires, refugio de gran parte de la política que llevo al país al peor fracaso de la historia insiste en empobrecer a sus habitantes en beneficio de quienes hacen más de 20 años medran del Estado”, dijeron en un comunicado la Sociedad Rural de Baradero, de Rojas, de Colón, de Lincoln, de Pergamino, de San Pedro, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación Regional de Productores Rurales de San Antonio de Areco, la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes y la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto (APAS).

“Ante este dislate que no se ha atendido a tiempo esperamos de las entidades rurales la reacción necesaria que el sector está esperando”, agregaron. Alberto del Solar Dorrego, de Rojas, indicó en X: “Los importes tienen un aumento del 100% con respecto a la cuota 3″.

Ya el mes pasado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) había señalado que se trataba de “una cuota más, encubierta en un aumento”. Según habían estimado en la entidad, sería un incremento del 125%, como adicional a pagar con la cuarta y última cuota del tributo que vence el 12 de noviembre próximo.

Sin embargo, en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dijeron que el aumento del adicional solo sería de un 25% y señalaron que la misma ley fiscal provincial dejaba la posibilidad al Poder Ejecutivo provincial de aplicar ese incremento.

En ARBA habían señalado que no es cómo planteó el ruralismo sino que, tal como salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 29 de agosto pasado, “la cuota adicional puede ser hasta un 25% del total del impuesto, tomado como un tributo anual que se paga en cuatro cuotas”.

Horacio Salaverri, expresidente de Carbap y actualmente en la Comisión de Impuestos de la entidad, señaló en esa oportunidad que había un malestar muy grande en el sector agropecuario por la “desacertada” decisión de Kicillof de aplicar ese adicional.

Salavarri explicó que no hay nada nuevo al planteo anterior y que el origen de este aumento se basa en el artículo 139 de la Ley Fiscal que le permitía un cobro adicional, donde a la cuota número cuatro “prácticamente la han duplicado en un 100%”.

Comunicado de las 10 gremiales bonaerenses

“Es como una 5ta. cuota encubierta, acumulando mayor valor en la cuarta, pese que está abierta la posibilidad de cobrar esa 5ta. cuota”, indicó.

En rigor, en el articulado de la ley fiscal se establece que el Poder Ejecutivo provincial puede cobrar un adicional que no debe ser más alto que la sumatoria de la cuarta parte de las cuotas cobradas. “El tema central es que, cuando se coloca el adicional en la última cuota, lo que está haciendo es cobrar un 125%, no un 100%. Han querido hacer el juego de que no cobran la 5ta. cuota pero nos hacen pagar este adicional”, dijo.

Fue en diciembre pasado, cuando la Legislatura provincial, tras una larga negociación y con apoyo de parte de la oposición, sancionó dicho proyecto de ley impositiva 2024 con un tope de aumento del 200%. Ese tope nunca se dio en los hechos porque, al retirar dos beneficios que tenían los productores de buen contribuyente y pago electrónico, los incrementos fueron mucho mayores.

Más reacciones

En tanto, en un comunicado la Sociedad Rural de Bolívar, Federación Agraria, Cooperativa Agropecuaria y Mujeres Federadas Argentinas reaccionaron: “Desde hoy comenzaron a llegar las boletas de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, con vencimiento 12 de noviembre. Los importes de las mismas, en algunos casos, duplican el valor de la cuota 3. El gobernador Axel Kicillof de manera encubierta con estos aumentos desmedidos le está cobrando a los productores bonaerenses una quinta cuota”.

Agregaron: “Este aumento se da en una época del año que afecta directamente a la producción del país, porque es en el mes de noviembre cuando los agricultores se encuentran a pleno con los gastos de la implantación y el cuidado de la soja y el maíz y los servicios de vientres, en un año en el que han sufrido muchas pérdidas por la sequía”.

“La presión tributaria provincial, sumada a las tasas municipales, sin contraprestación de servicios, atentan contra uno de los motores productivos y exportadores más importantes de nuestro país, impidiendo así el crecimiento de la economía y el desarrollo general del sector”, señalaron.

En este marco, la Sociedad Rural de Bolívar dijo: “Rechazamos este aumento desmedido que pone en aprietos a los productores que deben decidir si pagar impuestos o invertir. La cuota correspondiente al presente periodo fiscal constituye un verdadero acto confiscatorio, que debe ser revisada por los legisladores provinciales ya que excede lo que fue aprobado en la Legislatura en diciembre de 2023″.

