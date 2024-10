“Desastre absoluto”: por los graves daños de jabalíes y ciervos, en una provincia exigen tomar una drástica decisión

Un grupo de productores y dirigentes de Entre Ríos buscan que el gobierno provincial los reciba para plantearle el complejo escenario en el que convive el sector agropecuario por el descontrolado avance de los ciervos axis y los jabalíes. También esperan que una iniciativa de una legisladora provincial prospera y declare plaga a estas especies.

Según contaron, desde hace un tiempo que los daños de estos animales se vienen agravando muy fuertemente, tanto en ganadería como en agricultura. “Ni el ciervo ni el jabalí tienen predadores por lo que su tasa de crecimiento poblacional es infinita. Se han encontrado chanchas con nueve cachorros, ciervos con dos crías, sobre todo que tiene dos reproducciones anuales y no hay nadie que los caze”, describió a LA NACION el productor Raúl Sobredo.

En este contexto, contó, por ejemplo, que el jabalí es un animal muy dañino para los cultivos, porque tiene la costumbre incluso que antes de que salga la planta, hociquear los surcos, osando y destruyendo el lote recién sembrado. “A un productor amigo le levantaron 30 hectáreas de maíz que estaba naciendo en un ratito y fue plata tirada a la basura porque lo tiene que volver a hacer. Estamos a la buena de Dios”, se lamentó.

⚠️ Ciervos Axis sin control en Entre Ríos

La invasión de especies exóticas amenaza nuestro ecosistema y compromete la seguridad y sostenibilidad de la producción agropecuaria.

📢 Estos ciervos, que ya son una plaga, traen consigo riesgos sanitarios, ecológicos y viales. pic.twitter.com/2cOZysDJ9Z — CRA (@CRAprensa) October 29, 2024

Dijo que eso no es nada comparando cuando las plantas ya están con sus tallos y entran al lote entre 40 y 50 jabalíes y dejan tirado todo el cultivo. Sumado a los enormes daños que hacen con sus colmillos a los silobolsas de granos e incluso atacando animales y personas.

El ciervo también representa un grave problema en la zona. “Es un animal que se mete en los verdeos y pasturas y se come toda la comida para la hacienda. Como anda por el monte y sale en la noche, es difícil de controlarlo. A mi me cortaron un alambrado eléctrico una noche y un lote de 31 novillos gordos de 460 kilos se pasaron a un rebrote de alfalfa, resultado: al otro día estaban todos muertos, empastados. Y hablás con los ambientalistas y no tienen ni noción de todo esto y eso duele”, señaló.

Dijo que la solución es “netamente política” y dependerá exclusivamente de la iniciativa de los funcionarios de la cartera agrícola provincial para darle una salida al problema. “En estos días nos vamos a reunir con gente del gobierno de Rogelio Frigerio porque hay que darle de manera urgente un alivio a los productores. Al ser especies exóticas hoy está prohibido cazarlas”, dijo el dirigente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Para Sobredo, este es otro problema porque, de cambiar la normativa, donde se permita cazar, habrá que hacerlo de manera muy seria y minuciosa y que sea viable. De esta manera, piensan ir con alguna propuesta firme para poder avanzar con rapidez y no perder más tiempo: “Hay que abrir la caza, haciendo inscripción de los cazadores, con sus respectivos permisos y habilitaciones en regla”.

Para Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), es un tema muy profundo donde hay que concientizar a la sociedad sobre la problemática que trae estas especies para el campo: “El primer paso es declarar plaga como en Corrientes y luego permitir la caza. Pero este debe ser un trabajo consensuado entre los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y, como brazo ejecutor la policía caminera y la policía de abigeato, y a su vez Bromatología”.

“Que te permitan cazar y no secuestrar esos animales si los cazás, que se pueda comercializar y se pueda hacer una milanesa o un escabeche. Todo eso hay que permitir pero debe ser un trabajo conjunto, serio. No sacar una ley por sacarla, sin saber cómo será su aplicabilidad. Sino es fácil salir en una marquesina con la foto y después hacerte el desentendido. Queremos algo concreto, trabajado bien. Podemos ser punta de lanza en el país. Por más que nos lleve un año, tenemos que hacerlo”, le dijo a un alto funcionario provincial.

Tito contó que vienen trabajando mucho al respecto con el secretario de Agricultura de la provincia, Raúl Boc-Ho, y el director de Ganadería, Martín Sieber. “Necesitamos una ley que declare plaga a estas especies exóticas, invasoras, destructivas, como el ciervo Axis y el jabalí, por el triple daño que cometen: productivo, ecológico y ambiental. A todas luces, esto no tiene precedente y vamos a estar en una situación de desastre absoluto muy pronto. Hay un proyecto de una diputada provincial con otros cuatro legisladores que los declaran plagas. Luego, a partir de ahí, se deberá trabajar en consonancia con los alcances de esa ley. No es de un día para otro, pero tampoco hay que dormirse en los laureles”, dijo.

Lo que más preocupa al sector es un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA donde se encontraron más de 10.000 semillas de acacia negra en los campos de zonas productivas de excelencia de la provincia. “La acacia negra es un árbol que tanto el ciervo como el jabalí comen la chaucha. Estos animales lo va propagando en esas tierras que se van tornando improductivas. Es una especie invasora que mata la forestación autóctona de nuestra zona, por lo cual es todo de una complejidad muy grande. Sumado a los accidentes en las rutas con ciervos y jabalíes como protagonistas”, finalizó.

Luego de que se viralicen decenas de videos al respecto, el exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta mostró su solidaridad y apoyo con los productores entrerrianos y le escribió a Tito: “Cuando el Estado y los organismos de control se retiran de todos lados, las consecuencias las pagan los laburantes. Es increíble que se esté poniendo en riesgo la producción y el trabajo de miles de personas porque no hay control ni ayuda oficial para enfrentar este tema”.

Mariana Reinke Por