Acuerdo: Bayer y el mayor productor mundial de combustible de aviación sostenible producirán un supercultivo

El gigante Bayer y la firma Neste, considerada la principal productora mundial de diésel renovable y combustible de aviación sostenible, concluyeron un acuerdo comercial para ampliar conjuntamente la producción de la nueva colza de invierno newgold, de Bayer, según se informó hoy.

“Esta colaboración permitirá a Bayer ampliar significativamente la superficie cultivada de canola de invierno en las Grandes Llanuras del Sur de EE.UU., fortaleciendo el potencial de suministro de oleaginosas procedentes de materias primas con menor intensidad de carbono para satisfacer la creciente demanda mundial de biocombustibles como el diésel renovable y el combustible de aviación sostenible, que se estima que aumentará casi tres veces hasta alcanzar aproximadamente 40.000 millones de galones en 2040″, dijo Bayer.

“En tiempos de tensiones geopolíticas, la necesidad de mayor seguridad y resiliencia energética, junto con la descarbonización del sector del transporte, genera una creciente demanda de combustibles renovables. Este acuerdo refuerza el compromiso de Bayer de impulsar la producción de biocombustibles”, declaró Frank Terhorst, director de Estrategia y Sostenibilidad de la división Crop Science de Bayer.

Se apunta a la mayor demanda de biocombustibles Martin Meissner - AP

Según se indicó, Bayer y Neste están creando una red newgold con socios adicionales de la cadena de valor para apoyar la expansión de la canola de invierno y garantizar un mercado adicional para los agricultores.

“Al construir cadenas de valor sólidas, podemos convertir las innovaciones agrícolas en realidades escalables para los agricultores y los mercados energéticos. Mediante la colaboración con Bayer newgold para canola de invierno, estamos estableciendo una cadena de valor en uno de los mercados clave de Neste y desarrollando oportunidades para aumentar los rendimientos agrícolas y los ingresos de los agricultores. Esta materia prima renovable puede escalarse rápidamente en los próximos años, lo que puede ayudar a satisfacer la creciente demanda de biocombustibles”, indicó Artturi Mikkola, vicepresidente Sénior de Abastecimiento y Comercialización de Materias Primas para Productos Renovables en Neste.

En el mercado hay diversos proyectos para biocombustibles VICUSCHKA

La empresa alemana, en tanto, detalló que tiene previsto lanzar los híbridos de canola de invierno newgold otoño de 2027. “Estos híbridos ofrecen a los agricultores diversas ventajas, como resistencia al frío, la tecnología TruFlex, la tecnología Roundup Ready de segunda generación de Bayer, y resistencia al agrietamiento de las vainas”, señaló la empresa.