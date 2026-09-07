“La manejan ustedes”: el intendente de Chivilcoy ofreció a la Rural local administrar el 70% de los fondos de una tasa para mantener los caminos

En medio de una discusión por el estado de los caminos rurales y después de los cruces que mantuvo con el sector por el valor y el destino de la tasa vial, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos (Primero Chivilcoy), ofreció a la Asociación Rural local administrar el 70% de los fondos recaudados por ese tributo y hacerse cargo de la planificación de los trabajos sobre buena parte de la red vial rural. La propuesta incluye tres máquinas municipales de uso permanente y la posibilidad de que la entidad designe a la persona que estará al frente de la Dirección Vial Rural.

“La tasa vial la manejan ustedes, las maquinarias están a disposición de ustedes”, planteó Britos durante la 74a. Exposición Rural, Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial de Chivilcoy, que se desarrolló el último fin de semana. Durante el evento también estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Luego, ante la consulta de LA NACION, el jefe comunal precisó que “los fondos seguirán siendo públicos y permanecerán bajo la responsabilidad administrativa del intendente y del contador municipal”, por lo que todos los gastos deberán cumplir con el circuito establecido por el Tribunal de Cuentas. La Rural local, en tanto, tendría intervención directa en la definición de las prioridades y en el destino del 70% de lo recaudado.

“Este cambio se decidió ahora porque es un pedido de la Sociedad Rural de Chivilcoy, que según ellos los caminos no están mantenidos como corresponde. Claramente para mí no es la realidad”, afirmó.

Hoy tuve el honor de participar de la apertura de la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy, junto a productores, representantes del sector agropecuario, industrial, autoridades y vecinos.



Quiero reafirmar mi compromiso con quienes producen, invierten y generan trabajo. Argentina… pic.twitter.com/48Nhh7mvos — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 6, 2026

Según la Ordenanza Impositiva 2026 de Chivilcoy, la tasa destinada a la conservación, reparación y mejorado de la red vial no tiene un valor fijo por hectárea. Se calcula mediante una Unidad Agropecuaria (UA), integrada por el valor de un kilo de soja, uno de maíz, uno de trigo y 100 gramos de carne. Los propietarios de hasta 50 hectáreas pagan una UA por hectárea y por cuota, mientras que quienes superan esa superficie abonan 1,3 UA. Son 12 cuotas anuales y el valor de la unidad se actualiza cada tres cuotas según los precios de referencia establecidos en la propia ordenanza. Según explicó, el municipio conservará el porcentaje restante porque seguirá teniendo bajo su responsabilidad sectores de la zona rural, además de las diez localidades rurales del partido y otros servicios, entre ellos los fondos de la atención de la salud rural.

La propuesta alcanzaría específicamente a los caminos rurales ubicados fuera de las rutas 5, 30 y 51 y de las áreas urbanas y suburbanas de las diez localidades rurales. El municipio pondría, además, tres máquinas a disposición de manera permanente. En el acto, Britos lo resumió de manera contundente: “Díganme quién es el funcionario, lo acordamos, lo ponemos en el presupuesto y empezamos a trabajar”.

En el evento estuvieron la vicepresidenta Victoria Villarruel; la presidenta de la Asociación Rural de Chivilcoy, Yamila Farrell; el vicepresidente tercero de Carbap, Fernando Ferrari, y el intendente Guillermo Britos

Ante la consulta de este medio, el intendente aclaró que la Rural local no administrará jurídicamente los fondos públicos ni recibirá el dinero para manejarlo por fuera de la estructura municipal. “La responsabilidad de los fondos municipales siempre es del contador y del intendente, no hay nadie más que tenga responsabilidad sobre los fondos. Por lo tanto, todo lo que se haga va a ser con el circuito administrativo que establece el Tribunal de Cuentas”, explicó.

La instrumentación se realizará mediante un decreto de Britos. La Asociación Rural deberá proponer al responsable del área vial y la designación formal corresponderá al Ejecutivo. Sobre ese punto, el jefe comunal puso una condición: sostuvo que deberá tratarse de “un funcionario que no venga a tirar bombas, sino que venga a colaborar”. Dijo que el mecanismo utilizado en Chivilcoy toma como referencia productos agropecuarios y que el monto que finalmente paga cada contribuyente varía de acuerdo con la cantidad de hectáreas: “Quien más tiene paga más”, resumió.

En la zona rural ya han estabilizado los caminos reales con piedra caliza y escoria Municipalidad de Chivilcoy

En marzo de 2025, Britos había calificado de “falsa y malintencionada” una información difundida por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que ubicaba a Chivilcoy entre los distritos bonaerenses con mayor presión por tasa vial. El informe ruralista había calculado entonces un costo de $17.321 por hectárea al año, mientras el intendente sostuvo que los valores efectivos eran menores y defendió el sistema aplicado por el municipio.

Pese a los reclamos, Britos mantiene una evaluación positiva sobre la gestión municipal. “No hay productor que no haya podido sacar sus camiones por un tema de caminos”, afirmó en la exposición.

“Nos parece algo positivo porque justamente habla de que es importante la mirada y la participación de las rurales y de los productores en cuanto a la planificación y la coordinación de los trabajos de mantenimiento y mejora de los caminos. Lo que vamos a tener que analizar, entender y alinear es cómo sería este esquema de trabajo propuesto, porque hoy lo que tenemos es un anuncio”, dijo a LA NACION Farrell. Señaló que antes de tomar una definición deberán evaluar las condiciones bajo las cuales funcionaría el nuevo esquema y determinar si resulta viable para la entidad y los productores.

Yamila Farrell, presidenta de la Sociedad Rural de Chivilcoy, durante el evento

“Indudablemente tendremos que hacer una reunión específica entre la Rural, productores y municipio para entender cuál es la responsabilidad y el alcance de cada uno, cuál es el radio que va a tener en todo caso a su cargo y, obviamente, tener dimensión de si los recursos, tanto en maquinaria como en personal asignado y en fondos, son suficientes o no”, explicó. Sobre la administración, remarcó que hasta ahora la entidad siempre estuvo dispuesta a participar del seguimiento y de la elaboración de propuestas, pero que asumir un rol más directo implicaría un cambio respecto de sus funciones habituales. “No es una tarea o una actividad que la Rural por definición tiene asignada, porque es un servicio que provee el Estado municipal”, afirmó.

“A priori, lo que también informó el municipio es que respecto al manejo de los fondos va a quedar mediante auditoría municipal porque son fondos públicos, pero que la planificación y el trabajo se realizarían de manera conjunta mediante un representante designado por la Rural”, indicó Farrell. Agregó que, en caso de avanzar, la entidad definirá esa representación “volviendo a las bases, que son los productores del partido de Chivilcoy”.

Yamila Farrell: “Nos parece algo positivo porque justamente habla de que es importante la mirada y la participación de las rurales y de los productores en cuanto a la planificación y la coordinación de los trabajos de mantenimiento y mejora de los caminos. Lo que vamos a tener que analizar, entender y alinear es cómo sería este esquema de trabajo propuesto, porque hoy lo que tenemos es un anuncio”

La dirigente también marcó diferencias con el diagnóstico de Britos sobre el estado de la red vial. “En junio de 2026 llevamos adelante una asamblea de productores en la cual se habló particularmente del estado de los caminos y de cuáles eran las alternativas que el productor consideraba más apropiadas para llevar adelante el mantenimiento y conservación. En cuanto a la calificación, que iba de muy malo a muy bueno, la mayoría de los productores hizo foco en que el estado era de regular a muy malo”, señaló.

Según relató, en algunos sectores los productores manifestaron que hacía meses o incluso años que no pasaba una motoniveladora, mientras que en otros cuestionaron que los trabajos se limitaran a un “raspado” del camino, sin tareas más profundas como limpieza de canales, recambio de caños o alteo de caminos. Esos planteos, agregó, fueron posteriormente presentados al municipio.