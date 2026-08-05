Acuerdo con la Unión Europea: se dispararon un 30% las exportaciones agroindustriales de la Argentina

La agroindustria argentina exportó a la Unión Europea productos por US$2500 millones durante el primer semestre de 2026, un 30% más en valor y un 14% más en volumen que en igual período del año pasado, según datos de la Secretaría de Agricultura elaborados sobre estadísticas del Indec. El crecimiento estuvo impulsado por una amplia gama de economías regionales y cadenas de alto valor agregado, como girasol, tabaco, legumbres, apicultura, pesca, ovinos y carne bovina.

De acuerdo con la información provista por la cartera agrícola, el crecimiento obedeció a la entrada en vigor, el pasado 1° de mayo, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que redujo aranceles y habilitó nuevas oportunidades comerciales para la producción argentina.

En ese sentido, el Indec reflejó que durante los primeros seis meses del año se embarcaron hacia el bloque europeo 4,1 millones de toneladas de productos agroindustriales, un volumen que representó un incremento del 14% respecto del mismo período de 2025.

Entre los complejos que registraron los mayores saltos en valor sobresalió el girasol, con un crecimiento del 451%, seguido por el tabaco (+215%), las legumbres (+167%), los ingredientes alimenticios (+164%), la apicultura (+127%), la pesca y la acuicultura (+112%), los ovinos y los alimentos para animales (+82%), los equinos (+55%), los cítricos (+52%), los productos vitivinícolas (+27%) y el complejo bovino (+22%).

Por otra parte, el relevamiento también destacó la reaparición de exportaciones de productos que no registraban ventas al mercado europeo en los primeros semestres de los últimos años. Entre ellos figuran distintos aceites de oliva vírgenes, pasta química de madera, lino, harina y sémola de legumbres y yemas de huevo.

La yema del huevo en polvo, uno de los productos que viaja a la Unión Europea

Otro dato relevante es el mayor valor promedio de las exportaciones destinadas al bloque europeo. Según Agricultura, el precio medio alcanzó los US$608 por tonelada, un 39% superior al promedio obtenido por los productos agroindustriales argentinos enviados al conjunto de los mercados internacionales.

Entre los bienes con mayor valor unitario se ubicaron las semillas (US$49.821 por tonelada), el aceite esencial de limón (US$28.907), la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (US$15.100), los equinos (US$12.381), la lana peinada (US$11.462), la carne ovina congelada (US$7442), los crustáceos congelados (US$7079), el tabaco desvenado (US$6133), el aceite de oliva virgen extra (US$4961) y la carne equina (US$4045).

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Agricultura, el desempeño coincide, como se dijo, con la puesta en vigencia, el pasado 1° de mayo, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que introdujo mejoras arancelarias y nuevas cuotas para distintos productos agroindustriales. Según recordó la cartera, la Argentina ya comenzó a utilizar algunos de esos contingentes de exportación en rubros como miel, huevos, arroz y carne, entre otros.

Cabe recordar que después de entrar en vigor el acuerdo Mercosur-UE, apenas cinco días después, la Argentina emitió el primer certificado de exportación de miel bajo el nuevo sistema de cuotas. El embarque correspondió a un cargamento de 20.986 kilos de miel producido en Concordia (Entre Ríos) con destino a Alemania, que ingresó al mercado europeo con arancel cero, cuando hasta el 30 de abril tributaba un 17,3%. La miel integra una cuota de 45.000 toneladas anuales otorgada por la Unión Europea al Mercosur.

El envío de una pyme de Concordia se convirtió en el primero en entrar a Europa sin pagar el histórico impuesto del 17,3%

Otro de los casos que reflejó el impacto del acuerdo fue el de los huevos. Apenas 15 días después de la entrada en vigor del convenio, la Argentina agotó la totalidad de la cuota de exportación libre de aranceles prevista para 2026, al completar el cupo de 333 toneladas. El embarque, integrado por ovoproductos elaborados en plantas de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, ingresó al mercado europeo sin pagar el arancel del 17,5% que regía hasta entonces. Esto mostró, la rápida respuesta del sector frente a las nuevas condiciones de acceso al bloque europeo.