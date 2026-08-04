Ponzio, Abbondanzieri, Lux y Sensini volverán a competir, pero esta vez fuera de una cancha

ROSARIO.- Leo Ponzio, Roberto “Pato” Abbondanzieri, Javier Lux y Roberto Sensini volverán a competir. Pero, esta vez, no será en una cancha de fútbol. Los cuatro exjugadores serán parte de un grupo de 15 productores que participarán del “Club de los Máximos Rendimientos”, una iniciativa de NK Semillas que buscará definir quién consigue el mayor rendimiento de maíz durante la próxima campaña.

La propuesta fue presentada en el marco del Congreso de Aapresid, que se hace con el impulso de Expoagro, y tendrá formato de docu-reality, con un seguimiento de toda la campaña agrícola. El objetivo será mostrar el recorrido completo de cada productor, desde la elección del lote hasta la cosecha, incluyendo las decisiones agronómicas, los desafíos climáticos y las estrategias de manejo que explican el resultado final. Según explicó Francisco Pérez Brea, gerente de Marketing de NK, la idea es contar mucho más que un número.

“Queremos mostrar la historia detrás del rendimiento. Todos hablan del resultado final, pero hay un montón de decisiones, de aciertos, de errores y de situaciones que vive un productor durante una campaña y que muchas veces no se conocen”, explicó.

La competencia reunirá a 15 productores de distintas regiones agrícolas del país, con realidades productivas muy diferentes. Participarán establecimientos ubicados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y otras provincias, con ambientes y potenciales de rendimiento distintos. Cada productor elegirá el lote con el que competirá y definirá el manejo agronómico durante toda la campaña: el híbrido que sembrará, la fecha de implantación, la densidad, la fertilización y el resto de las decisiones productivas. La empresa realizará un acompañamiento técnico permanente, aunque la conducción de cada lote quedará en manos de los propios participantes.

Además, cada productor contará con un asesor externo para intercambiar experiencias y analizar las distintas estrategias de manejo implementadas a lo largo de la campaña.

Cada productor elegirá el lote con el que competirá y definirá el manejo agronómico durante toda la campaña: el híbrido que sembrará, la fecha de implantación, la densidad, la fertilización y el resto de las decisiones productivas

El desafío tendrá tres modalidades de competencia. La primera distinguirá al productor que consiga el mayor rendimiento absoluto. La segunda premiará a quien logre superar en mayor proporción el rendimiento esperado para su ambiente, calculado mediante Cropwise, la plataforma digital de Syngenta que utiliza imágenes satelitales, información climática y modelos agronómicos para estimar el potencial productivo de cada lote. Los organizadores compararon esa herramienta con una especie de “VAR”, ya que permitirá evaluar cuánto consiguió superar cada productor respecto del potencial esperado para su ambiente, haciendo posible comparar establecimientos con condiciones productivas muy distintas.

La tercera modalidad será una competencia por equipos, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes.

Durante la presentación, Leo Ponzio explicó que aceptó sumarse al proyecto porque representa una oportunidad para mostrar el trabajo que realizan los productores y acercar esa realidad a personas que habitualmente no tienen contacto con el sector agropecuario. “Cuando me fui integrando un poco más en el campo veía que, por ahí, a nivel social el fútbol puede trascender un poco más y mostrar nuestras realidades. Entonces fui buscándole la vuelta”, contó.

El exmediocampista de River recordó que su vínculo con el agro comenzó mucho antes que su carrera deportiva. “Yo empecé jugando al fútbol porque era una pasión, pero el campo era donde lo mamé de chiquito”, señaló. También se definió como “productor agropecuario” y afirmó que disfruta cada vez que tiene la posibilidad de hablar de la actividad.

Ponzio destacó que producir implica tomar decisiones todos los días en un contexto de incertidumbre, marcado por el clima, los mercados y otros factores que muchas veces escapan al control del productor. “Hay muchísimas cosas que la gente no conoce de lo que hace un productor. Ojalá esta competencia sirva para mostrar ese trabajo”, expresó.

Se viene una competencia por los rindes

Además de Ponzio, Abbondanzieri, Lux y Sensini, participarán productores de localidades como Tandil, Trenque Lauquen, Colón, Carcarañá, Jesús María, Pampa del Infierno y otras zonas agrícolas del país. La evolución de cada lote podrá seguirse durante toda la campaña mediante contenidos audiovisuales y redes sociales. La empresa también lanzará un “prode” para que el público pueda pronosticar quién será el ganador de la competencia.

El productor que obtenga el mejor desempeño recibirá como premio un viaje a Estados Unidos, donde visitará centros de investigación y mejoramiento genético de Syngenta.