Acuerdo por la venta de híbridos de girasol y su base genética

Syngenta y Nuseed informaron un acuerdo de compra de cuatro híbridos de girasol existentes (Paraiso 1500 CL Plus, Paraiso 1600 CL Plus, Paraiso 102 CL y Aromo 105 CL), el recientemente registrado Paraiso 1800 CL Plus y su base genética, que fue originalmente propiedad de Nidera SA y luego adquirida por Syngenta. En el mundo el girasol ocupa unas 24 millones de hectáreas con una producción de 32 millones de toneladas.

“Este acuerdo surge como resultado del informe de objeción de la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) que planteó preocupaciones sobre la fusión Syngenta-Nidera”, indicó la empresa Syngenta.

Según precisó, tras esta operación “dejará de producir, promover y comercializar los híbridos de girasol antes mencionados junto con el programa de mejoramiento y comercialización de parentales de Nidera”.

“Para lo que resta de 2022, Nidera continuará comercializando y realizando el servicio posventa para el portafolio de los cuatro híbridos comerciales existentes vendidos, a excepción del Paraiso 1800 CL Plus recientemente registrado. A partir de 2023, esos cinco híbridos comenzarán a ser comercializados por Nuseed”, agregó

“En Syngenta estamos desarrollando un negocio de girasol sustentable. La compañía seguirá adelante con el desarrollo de su propio germoplasma y continuará focalizando su investigación, desarrollo y comercialización de los principales cultivos de la Argentina ayudando a los productores a producir de manera sustentable y eficiente”, dijo Francisco López Aufranc, director de Syngenta Semillas para Latinoamérica sur.

Acuerdo

En tanto, desde Nuseed Group, Brent Zacharias afirmó: “El girasol es una tecnología central en nuestra plataforma global de semillas. Estos activos de girasol respaldarán nuestro crecimiento en Argentina y ampliarán aún más nuestra capacidad global de germoplasma y mejoramiento de girasol. Este germoplasma es un activo de alto valor que cuenta con más de 40 años de selección y adaptación a los principales ambientes de producción de girasol en Argentina así como a otras zonas productoras del mundo”.

Jorge Moutous, Gerente General de Nuseed para América Latina, apuntó que el girasol es “clave” para la firma. “Esta inversión proporciona una huella de girasol más amplia en Argentina y una línea genética altamente complementaria a nuestro programa de mejoramiento de girasol existente”.

“Entre sus principales fortalezas se encuentran el excelente desempeño contra enfermedades para el cultivo de girasol, el alto potencial de rendimiento de grano, el alto contenido de aceite y la sólida resistencia a los herbicidas Clearfield ® y Clearfield Plus ®”, añadió.