Los transportistas que bloquean las rutas apuntan a un “camionazo” a la ciudad de Buenos Aires

Aunque en algunos puntos los cortes se levantaron, en el tercer día de paro los transportistas autoconvocados continúan con los bloqueos y retenes en diferentes rutas del país. Pero tienen en marcha otra estrategia: apuntan a un “camionazo” hacia Buenos Aires con más de 200 vehículos. Por estas horas se encuentran consensuado la acción porque su expectativa es realizarla en los próximos días. El objetivo, según anticipó Carlos Geneiro, secretario general de la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), es “visibilizar la verdadera problemática que atraviesan los camioneros desde hace más de dos meses”. No consiguen gasoil o es con sobreprecios y la tarifa de su servicio quedó retrasada.

Según remarcó Geneiro a la LA NACION, la idea de la movilización es poner en conocimiento a quienes viven en Capital Federal la situación del sector. “Hoy el gasoil subió un 8% [en el interior, según apuntó] y la semana que viene se prevé otro 10% de aumento. ¿Cómo piensan que podemos seguir solventando los gastos con las tarifas atrasadas en más de un 50%? El Gobierno se nos está riendo en la cara”, reflexionó.

“La problemática la conocemos nosotros los camioneros, no los empresarios del transporte. Sin embargo, los funcionarios convocan a las cámaras que no representan a quienes viajamos a las 5 de la mañana y, entre otras cosas, vamos a las gomerías a emparchar las cubiertas porque ya no podemos comprar una nueva. El Gobierno está confundido y encima nos amenaza. Es muy injusto”, añadió.

El cambio de estrategia obedece, según dijeron a este medio en la actividad, a que el Gobierno no los recibió. Apuntaban a conversar, tras una convocatoria, con el ministro de Transporte Alexis Guerrera, pero cuando llegaron no estaba él, sino otros funcionarios. Se retiraron del lugar.

Esta mañana, en medio del paro de los transportistas en las terminales portuarias del Gran Rosario, al igual que ayer, la entrada de camiones estuvo restringida y solo ingresaron unos 811 vehículos. Para comparar, el jueves de la semana pasada (el viernes fue feriado) habían entrado 3981 camiones. Ahora, los cortes se liberaron. Otros manifestantes realizaron cortes intermitentes cada media hora en la zona de Dock Sud para sumar un nuevo punto a la protesta masiva.

La medida llevada adelante desde el martes por Untra, Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) es por tiempo indeterminado, hasta que el Gobierno los reciba y ofrezca una solución.

Según contó Santiago Carlucci, dirigente de TUDA, las medidas continuarán mientras se están elaborando estrategias a seguir y destacó: “Los puntos que están fijos [de cortes] seguirán y otros serán intermitentes”.

En rigor, autoridades del Ministerio de Transporte anunciaron una reunión para una mesa de tarifas para el miércoles próximo, pero no convocaron a los transportistas autoconvocados. En cambio, sí recibirán a las “cámaras con representación”: la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación Argentina de Entidades de Logística y Transporte (Faetyl).

Para Geneiro, el Gobierno los quiere desgastar. “Los políticos tienen que entender que hasta el ser humano más cobarde no se rinde y pega un manotazo de ahogado. Así estamos nosotros, porque nos están fundiendo. Nos quieren desgastar pero no lo van a conseguir porque vamos a morir de pie porque detrás están nuestras familias”, remarcó.

“Estamos cansados que jueguen con nosotros y nos ignoren. No hay igualdad de condiciones. Estamos subsistiendo, muchos compañeros que eran dueños de un camión debieron venderlo y ponerse de choferes de otros. Tienen que entender que acá abajo la estamos pasando mal”, enfatizó.

Para el dirigente, lo más grave es que el combustible está, solo que, según su visión, las empresas petroleras quieren hacerlo valer. “No nos quieren vender a nosotros pero dejan entrar a países vecinos a llevarse nuestro combustible. Pero lo único que nos interesa es que haya gasoil para el consumo interno, lo que pasa con el resto es problema de otros. Necesitamos seguir trabajando. No somos golpistas, estamos reclamando para poder continuar con nuestra labor. Lo que menos queremos es estar en las rutas pero no nos queda otra opción para mostrar la realidad de lo que estamos pasando”, subrayó.

En este contexto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) se expresó en las redes y recordó la realización para el próximo miércoles de una jornada de trabajo donde se reunirán todos los eslabones de la cadena agroindustrial.

“Ante la falta de respuestas del Gobierno, no solo por la grave situación de desabastecimiento y sobreprecios del gasoil, sino también por problemas como la inflación, doble tipo de cambio, inseguridad y alta carga impositiva, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), en conjunto con entidades representativas del sector con las que venimos trabajando de manera conjunta, realizaremos una jornada de trabajo donde se presentará un documento de conclusiones ante la sociedad, el Gobierno y las fuerzas políticas. El evento se realizará el próximo miércoles 29 de junio en Juncal 4450 a las 14 horas, con una exposición de cada eslabón agroindustrial”, destacó en su cuenta de Twitter.