Afirman que las malas políticas aumentan el costo de producción en un 30%

Las malas decisiones políticas aumentan los costos de producción en un 30%, según se informó en el Congreso Maizar 2023. El dato fue aportado por Ángeles Naveyra, secretaria de la Fundación Barbechando, que participó del panel “La política como insumo del agro: cuánto cuesta no usarla”.

Según se expresó, los derechos de exportación, la brecha cambiaria, los cupos para exportar, los precios máximos y los fideicomisos son costos normalizados que tiene un productor, “pero si a estos costos fiscales distorsivos se le suma el impacto de las malas decisiones políticas, la estimación del sobrecosto es de un 30%”, señaló.

“Ese sobrecosto, al que ya nos acostumbramos, son recursos que no se reinvierten, personas que no se emplean, tecnología que no se aplica, comunidades que no se desarrollan. Son todas pérdidas para la Argentina”, dijo.

Preocupa el impacto de las decisiones políticas sobre la actividad

Para Paulina Lescano, analista en mercados, se trata de “un problema crónico”. Y remarcó que los derechos de exportación y los cierres de registro imposibilitan las posibilidades de prever a futuro.

En este contexto, el consultor de empresas Teo Zorraquín expresó que el gran desafío es una mirada de largo plazo que tiene que apoyar la política, los ciudadanos y los empresarios y el principal motor es que “las ganas, los recursos y el talento está intacto”.

Por su parte, Germán Paats, presidente de la Fundación Barbechando, ejemplificó con el caso de Brasil, que, remarcó la entidad, “demostró que la participación activa del sector productivo permitió desplegar todo su potencial, apalancado en políticas públicas definidas, que un presidente no puede venir y cambiar”.

LA NACION