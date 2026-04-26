Importante iniciativa: el vínculo virtuoso que crece entre la producción y los estudiantes universitarios

La Sociedad Rural de General La Madrid llevó adelante ayer y anteayer una nueva edición de Aulacampo, un programa educativo que busca acercar a estudiantes universitarios a la realidad productiva del sector agropecuario a través de una experiencia directa en territorio.

La iniciativa, que transita su tercera edición consecutiva, está orientada a alumnos de los últimos años de carreras vinculadas al agro, como agronomía y veterinaria, y propone complementar la formación académica con instancias prácticas en establecimientos rurales del partido bonaerense de General La Madrid.

Bajo el lema “Conectando la Universidad con la Producción”, el programa contempla recorridas por campos como La Gama y La Carola, donde los participantes acceden a charlas técnicas, observan distintos sistemas productivos y dialogan de manera directa con productores y responsables técnicos.

Otra postal del encuentro del viernes Aulacampo

Durante las jornadas, los estudiantes tienen la posibilidad de analizar el funcionamiento integral de los establecimientos, identificar desafíos productivos y compartir miradas desde la formación académica. La propuesta incluye modelos agrícolas, ganaderos y mixtos, así como experiencias vinculadas a tecnología, gestión y sustentabilidad.

Desde la organización destacaron que el objetivo es acortar la distancia entre la universidad y el sector productivo, generando un espacio de intercambio que favorezca la construcción de redes y oportunidades a futuro. En ese sentido, Aulacampo busca fomentar el vínculo intergeneracional y posicionar el conocimiento práctico como un componente central en la formación de profesionales del agro.

El programa es impulsado por la Comisión Directiva de la entidad rural, presidida por Marcos Antía, que asumió en julio de 2023 con el objetivo de promover iniciativas orientadas al desarrollo agrícola-ganadero del distrito y a la participación de nuevas generaciones en la actividad.

Las recorridas técnicas y charlas con productores forman parte de la propuesta educativa de Aulacampo

Además de la participación estudiantil, la propuesta convoca a productores locales a sumarse abriendo sus establecimientos para visitas técnicas, compartiendo sus experiencias y mostrando sus modelos de trabajo y decisiones de gestión. Según se detalló, la iniciativa no se limita a una recorrida, sino que plantea un espacio de intercambio donde el productor cumple un rol activo como referente del conocimiento práctico.

Tras las ediciones realizadas en 2024 y 2025, que contaron con la participación de universidades de la región, Aulacampo se consolida como una propuesta que pone en valor el aprendizaje en campo y fortalece el vínculo entre el ámbito académico y la producción agropecuaria local.