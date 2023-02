Casi el 46% del país sigue sufriendo distintos grados de sequía

escuchar

Casi el 46% del territorio de la Argentina permanece con distintos grados de sequía, según se desprende del Sistema de Información de Sequías para el Sud de Sudamérica (Sissa). En enero pasado el área con sequía a nivel nacional cubría alrededor del 55%.

El dato corresponde a la semana pasada y refleja cómo, más allá de las lluvias que se fueron sucediendo en medio de la escasez de precipitaciones, ha persistido la sequía.

Según el reporte, a la semana pasada no estaba seco el 54,55% del territorio nacional, esto es 1.365.533 kilómetros cuadrados.

Después se presentaban diversas situaciones: el 11,79% de la superficie se encontraba anormalmente seca; el 17,77% en sequía moderada; el 10,82% en sequía severa; el 3,75% en sequía extrema y el 1,32% en sequía excepcional. Todos estos últimos porcentajes daban un 45,45% que refleja el área con sequía.

Hay provincias donde lo que no estaba seco era poco: por ejemple, en Santa Fe solo el 20,39% del territorio no se encontraba en sequía. En el caso de Buenos Aires ese porcentaje era del 31,49% y en Córdoba trepaba al 56,20%.

La superficie que no está seca en el país y el territorio afectado según la categoría de sequía Sissa

Por la sequía, vale recordar que la semana pasada la Bolsa de Comercio de Rosario brindó una nueva proyección de cosecha de soja: aguarda 34,5 millones de toneladas, el segundo peor registro en 15 años y una merma de 14,5 millones de toneladas sobre los 49 millones de toneladas estimados en diciembre último. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó una poda de unos US$5000 millones en las exportaciones del complejo de la soja, a unos US$20.000 millones.

Área nacional

En este contexto, la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, donde confluyen desde el INTA al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otros organismos, calculó que al 1° del actual había en sequía un total de 172.579.952 hectáreas, entre ganadería, forestación y superficie agrícola.

El porcentaje de agua útil en el suelo. Se trata de la lámina de agua aprovechable por los cultivos, hasta un metro de profundidad

Para destacar, si bien se redujo en casi 3 millones de hectáreas el área total en sequía versus el reporte anterior para enero, se expandió en 6 millones de hectáreas la superficie con sequía severa.

El reporte lo explicó así: “Se intensificaron las condiciones de sequía en la región norte y Litoral. El área en sequía severa se incrementó en 6,5 millones de hectáreas por el empeoramiento de la sequía en Chaco, este de Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires mientras que el oeste de Córdoba mostró mejoras”.

Y agregó: “La superficie afectada por sequía moderada aumentó cerca de 6 millones de hectáreas, principalmente por el incremento en el norte del país. La superficie total afectada por sequía en el país se redujo en 3 millones de hectáreas producto de la mejora en las condiciones en Cuyo. Es de destacar que la única categoría que muestra descenso en el área afectada es la sequía leve”.

La expansión de la sequía según la clasificación de leve, moderada y severa Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías

En otro punto consignó que los cultivos no logran tener la recarga de agua que requieren. Señaló que hay “una amplia región del país donde los cultivos no logran obtener el agua que requieren para el normal crecimiento. Si bien hubo recargas, estas fueron variables y no alcanzaron a cubrir en muchas estaciones meteorológicas los requisitos hídricos de los cultivos. El área afectada es mayor cuando se contempla el consumo de pasturas. Para los distintos cultivos las anomalías negativas más intensas se observan en el centro y sur de Santa Fe y en el norte del país”.