“Soy más argentino que el dulce de leche”: el empresario belga que se enamoró de la Argentina y presenta animales en la Rural

Para Pieter Jan De Nul poder participar de una Exposición Rural de Palermo, una vidriera al mundo de la ganadería con tres ejemplares de elite de la raza bovina Angus, es tocar el cielo con las manos. Con un apellido conocido en el mundo de los negocios y servicios relacionados con la construcción y el mantenimiento de infraestructuras marítimas a nivel internacional, pero no en la ganadería argentina, para este joven belga compartir y ser copropietario de ejemplares con una cabaña como Tres Marías es “maravilloso”.

Nacido y criado en la ciudad medieval de Gante y, luego de haber estudiado para geólogo y de haber trabajado en la empresa familiar de dragado en Dubai, Panamá, Brasil y también en la Argentina, nunca imaginó que una visita a la Rural años atrás generaría en él un amor por las vacas inconmensurable. Hace un año se corrió de la dirección del grupo empresario familiar y se dedica a negocios personales.

“Mi historia con la ganadería es loca. Hace unos años conocí a mi mujer que es argentina y me enamoré. En 2016 un amigo me llevó a dar una vuelta por la Rural y mientras recorría las filas de ejemplares en la muestra encontré una vaca colorada que cumplía años el mismo día que yo y me enamoré también. Me dije ‘esta vaca tiene que ser mía’, y la compré. Y así casi sin querer, empecé a enamorarme de las cosas de campo”, dice Jan De Nul a LA NACION.

Pieter Jan De Nul con Francisco Gutérrez, su socio, en la fila de Angus en Palermo

Primero comenzó como hobby, por placer, pero enseguida una amiga, conociendo de su ansiedad, le aconsejó que aun como pasatiempo debía rodearse de gente idónea y recta y le presentó a Francisco Gutiérrez, uno de los propietarios de la cabaña Tres Marías, ubicada en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.

“Me dijeron que eran los que tenían el mejor Angus. Y en 2021 armé una sociedad con ellos y desde ese tiempo nos estamos divirtiendo mucho”, agrega.

A Gutiérrez fue un amigo quien le comentó que había un belga que quería invertir en genética bovina pero “que tenía que ser de élite”. Su primera compra fue el 50% de tres animales: Centenario, Eloisse y Brujo”.

En 2022 fue su debut en una exposición de los 100 años de la raza. Allí presentaron a Centenario, que salió Campeón Ternero Menor y Reservado de Gran Campeón de toda la muestra, a lo que Jan De Nul consideró un gran comienzo, “un excelente logro”.

Este año decidieron venir con tres animales: volver con Centenario, ya toro y; Eloisse, ya vaca preñada y sumar a Libertario, nacido días después que Javier Milei asumiera como presidente y que estuvo en la última Exposición Nacional de Otoño, donde fue Campeón Ternero Menor y Gran Campeón Ternero.

Pieter Jan De Nul con Centenario, que lo volvieron a traer. En 2022, en su debut en la exposición de los 100 años de la raza salió Campeón ternero menor y Reservado de Gran Campeón de toda la muestra

Según comenta Gutiérrez, lo que está haciendo el empresario es desarrollar un plantel con lo mejor, donde todo queda capitalizado en Tres Marías, que se hace cargo de la selección genética y la manutención. “Este 2024 tendrá entre 20 y 22 nacimientos de las vacas que fue comprando en Tres Marías. La idea de Pieter es tener exclusivamente lo top, la élite, si no no le interesa. Y juntos dijimos vamos por todo. Trato de trasmitirle lo que yo haría en su lugar y siempre busco frenar un poco su entusiasmo, porque si fuese por él iría mucho más rápido y en la ganadería es paso a paso, escalón por escalón”, señala.

Si bien no va seguido a la cabaña, los propietarios lo mantienen bien informado, mandándole fotos y videos todo el tiempo de los nacimientos y la evolución de su rodeo. “Estamos conectados porque siempre es lindo ver cómo está todo en el campo. Si es por mí me convierto en un gaucho; hoy ya me siento más argento que el dulce de leche. Me encanta lo que estoy haciendo, es algo que le vincula con la Argentina que es un país que amo”, finaliza.