“Es un riesgo”: un gobernador le pidió a Caputo frenar la importación de yerba y le dejó un picante mensaje sobre el libre mercado

Escuchar

POSADAS.- El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, donde le pidió que el Estado “intervenga” para defender a unos 13.500 pequeños productores que quedaron, dicen en el sector, desprotegidos por la desregulación del sector que impuso el DNU 70/23. La novedad fue que Passalacqua utilizó argumentos de libre mercado y no solicitó dar marcha atrás y restaurar las potestades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), como sí hizo ante la Justicia con un amparo que presentó la provincia.

Esta vez, el gobernador misionero le advirtió al ministro de Economía que el libre mercado no funciona en la yerba mate porque “es un oligopsonio”. Es decir, media docena de empresas o incluso menos, se pondrían de acuerdo por el valor que van a pagar a miles de pequeños productores por la hoja verde, en lugar de competir por la materia prima y empujar el precio hacia arriba.

También pidió a Caputo que frente la importación masiva de yerba mate de Brasil y Paraguay, argumentando que tienen altos niveles de cadmio y plomo, incluso por encima de lo que establece el código alimentario argentino. “Considero que es un riesgo enorme traer yerba de Brasil y Paraguay”, explicó Passalacqua.

En Misiones hay preocupación entre los productores por la desregulación de la actividad Rene Stevens

Fuentes cercanas al mandatario misionero explicaron a LA NACION que la intención es advertirle al funcionario sobre el “gravísimo problema social” que van a provocar estas medidas si persisten en el tiempo y que con la carta buscó apelar “a la sensibilidad del ministro”. La misiva fue enviada el jueves pasado y hasta ayer el misionero no había obtenido ninguna respuesta por parte de Caputo, con quien ya se conoce de su primer mandato en La Rosadita, el que coincidió con la gestión del hoy jefe de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri.

Imperfecto

“El mercado yerbatero es un mercado imperfecto, un oligopsonio, donde encontramos en un extremo alrededor de 13.500 productores y en el otro extremo a solo 100 molinos compradores. Si profundizamos el análisis, 10 molinos venden más del 80 por ciento de la producción”, describió Passalacqua en su misiva.

“Los compradores son apenas el 1% sobre el total de productores registrados, eso hace que compren en forma cartelizada, eliminando así la posibilidad de un libre comercio”, sintetizó. Agregó: “Esta posición dominante de un grupo de empresas requiere la intervención del Estado”.

En la carta no solicitó que se devuelvan potestades al INYM y tampoco mencionó la necesidad de nombrar a un titular del organismo yerbatero, algo que está pendiente desde hace más de cinco meses. El INYM no dejó de existir, sino que sigue funcionando, pero sin capacidad de regulación y con una gran incertidumbre sobre su rol, su fondeo y su funcionamiento a mediano y largo plazo.

El sector yerbatero en pleno, en tanto, copó anteayer el anexo del Congreso de la Nación para una reunión informativa con las comisiones de Economías Regionales y Agricultura de la Cámara de Diputados. Estuvieron unos 40 integrantes del sector yerbatero, incluyendo al ministro del Agro de Misiones, Facundo Sartori, seis directores del INYM por la producción (Nelson Dalcomo, Marcelo Hacklander), por la industria (Joaquín Comas, Germán Horrisberger), por las cooperativas (Danis Koch, Denis Bochert), además de Ricardo Maciel (representante por el gobierno provincial). También hubo referentes como Raúl Karabén (titular de Piporé), Sergio Dellapierre (secaderos), Cristian Klingbeil, Víctor Chamula y Ángel Oseñuk, reconocidos dirigentes por la producción.

El sector yerbatero estuvo en el Congreso

Los representantes de los productores chicos, con el respaldo del gobierno de Misiones, pidieron que se frenen las importaciones y que se devuelvan potestades regulatorias al INYM para apuntalar el precio de la materia prima. Dalcomo, director a cargo del INYM, explicó cómo cuando caen los valores de la hoja verde que se paga a los productores hay un proceso de desarraigo en las chacras de Misiones. En tanto, el director por la industria, Joaquín Comas, criticó al organismo yerbatero y dijo que cuando entró se encontró con un “antro”.

A su turno, Karabén -uno de los más importantes referentes de la industria yerbatera- advirtió que en el sector yerbatero hoy hay una “tormenta perfecta”, en referencia a la crisis de los productores chicos, pero también la de las industrias que no tienen financiamiento para pagar y acopiar las enormes cantidades de hoja verde que se requieren para recomponer los stocks.

“Este año sobra yerba por donde miremos”, agregó Karabén, indicando que todo conspira para que el valor de la hoja verde sea bajo. “No hay más de 9 meses de stock en los molinos y secaderos, falta yerba estacionada en el sistema, los secaderos no compran más porque no hay plata, no hay pesos”, dijo.

Además, explicó que la política cambiaria oficial de los últimos años permitió que yerbateros paraguayos y brasileños entraran a mercados del exterior que parecían asegurados para la Argentina. Piporé, de Karabén, es la tercera mayor exportadora del mercado. “Llegamos a más de 25 países, junto a Las Marías, que es la que mayor cantidad de destinos llega en el mundo; con el manejo cambiario que tuvimos perdimos mercados a manos de Brasil y Paraguay, se metieron en mercados que hace 60 años que nosotros tenemos, por las malas políticas”, explicó.

“El INYM es un capítulo aparte, tienen cosas positivas, pero se ha politizado en extremo, hoy es fuertemente criticado porque han metido la política y han arruinado la participación del sector y eso los productores lo dicen, no nos sentimos representados, afirman”, dijo Karabén. Agregó que es una caja de 2700 millones de pesos y es “muy apetecible a los vientos políticos”.

La carta del gobernador de Misiones a Luis Caputo

La carta del gobernador de Misiones a Luis Caputo

La carta del gobernador de Misiones a Luis Caputo