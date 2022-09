Dólar soja: sigue el boom de ventas y ya ascienden a 2,13 millones de toneladas

Ayer, en el segundo día de la entrada en vigencia del Programa de Incremento Exportador para estimular la liquidación de soja a un tipo de cambio de $200, se registraron operaciones por 1,34 millones de toneladas. En total, en tanto desde el lunes último el acumulado es de 2,13 millones de toneladas.

El dato lo brindó en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que explicó que, entre las operaciones registradas en SIO-Granos se incluyen tanto contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes, y excluyendo anulaciones.

Por el dólar soja ya se concretaron operaciones por más de 2,13 millones de toneladas

“Esa cifra [el volumen de ayer] supera en un 68% a la del día lunes, llevando el total de negocios registrados de soja a 2,13 millones de toneladas en tan sólo dos días, desde la entrada en vigencia del Programa de Incremento Exportador que puso el valor del dólar soja, transitoriamente, a AR$ 200/US$”, indicó la entidad.

En este contexto, la BCR subrayó que solo ayer “los principales rubros en volumen de registración fueron los contratos nuevos de compraventa concertados el mismo martes, con 663.000 toneladas”.

“El valor promedio de las mismas resultó de $69.534, con una caída del 3% respecto a la media del lunes. En segundo puesto se encuentran las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al martes 6 de septiembre por más de 435.000 toneladas, a un valor promedio de $70.447 por tonelada”, expresó.

Resolución

Hoy, el Gobierno buscó clarificar algunas dudas generadas en torno al dólar soja y publicó en el Boletín Oficial la letra chica del Decreto N° 576/22 del lunes pasado, del llamado Programa de Incremento Exportador que durará hasta fin de septiembre.

Entre las aclaraciones, indicaron que no estaban alcanzadas por la medida aquellas operaciones como “pago de alquileres de campo, compra de pellets y/o harina para consumo animal, procesamiento para alimentos balanceados, y/o cualquier otro tipo de operación, no se encuentran alcanzados por lo establecido por el referido programa, y por ende no podrán acceder al contravalor excepcional y transitorio”.

Tampoco se encuentran alcanzadas por el programa “las operaciones de ventas de fertilizantes, semillas y otros insumos con pago en especie (soja) realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto, así como las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los subproductos de la molienda de la soja, bajo el programa de admisión temporaria de soja importada, y los productos de carácter orgánico”.

“De manera extraordinaria y transitoria, durante la vigencia del programa, la Secretaría de Agricultura publicará la capacidad de pago de la industria o FAS Teórico [valor interno descontados los derechos de exportación] para aquellos sujetos adheridos al programa y aquellos que no”, se detalló en la norma.

En este sentido, hasta fin de septiembre habrá un dólar de $200 para aquellos productores que vendan su soja a exportadores y el dólar con el tipo de cambio oficial, de alrededor de $140, para otras operaciones como ser para aquellos que arriendan sus campos o venden expeller o harina de soja a industrias locales para abastecer el mercado interno de feedlots, avícolas, tambos y sector porcino, entre otros.

Con esta medida, el Gobierno prevé que se superarán los US$5000 millones estimados por el ministro de Economía, Sergio Massa. Más allá de esta medida, en el Gobierno analizan trabajar con políticas y programas que mejoren las economías regionales, algo que también anticipó Massa el domingo pasado al anunciar el tipo de cambio a $200 para la soja. Se prevé una reunión con la Mesa de Enlace la próxima semana para abordar programas de incentivos a quienes vendan no menos del 85% de la tenencia de la oleaginosa.

Por otra parte, pese al reclamo de otras actividades, no está en estudio la aplicación de un dólar a $200 para otros granos o economías regionales. Sin embargo, se evalúa con los gobernadores una mejora en la ecuación de los demás sectores productivos.