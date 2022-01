¿Hasta dónde los granos pueden contagiarse de los mercados globales?

Ayer se vivió un arranque de semana en modo sell off o liquidación en prácticamente todos los mercados globales, menos en los granos.

Los mercados de acciones siguieron perdiendo terreno, en algunos casos por la preocupación sobre la continuidad de la inflación global, las medidas que se puedan tomar para evitar que continúe creciendo (suba de tasas de interés por ejemplo de la Reserva Federal en EE.UU., ya se sabe que lo hará, ahora queda saber si lo hace desde marzo y en que nivel).

Esto sumado a que dentro de las expectativas es que finalmente vaya quitando los estímulos que puso durante lo peor de la pandemia y que en cierta forma colaboraron también no solo con la inflación sino con las subas en todos los mercados incluidas las criptomonedas.

Por otro lado, el ómicron sin ser tan fatal, sí genera que su tasa de contagiosidad reduzca la fuerza laboral en muchas empresas e industrias, ocasionando todo tipo de inconvenientes, pero finalmente afecta a la producción (puede traducirse en mayor inflación aún), y a la logística (mismo efecto en la inflación).

Otro factor sumamente importante es la preocupación por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que sabemos no queda sólo entre esos dos países. Entre tantas cosas que afecta, puede incidir en desde el normal envío de gas natural a la Unión Europea, como en la oferta de granos, etc. Y todo generar mas inflación.

Ya sabemos que los mercados de una manera u otra están interconectados o interrelacionados, la fuerte baja del bitcoin y otras criptomonedas (el primero perdió 50% de su valor desde los máximos de noviembre), retroalimenta a otros indicadores como Nasdaq entre otros. Como referencia, desde el 3 de enero el Índice Dow Jones perdió 10% de su valor llegando a estar en el mismo nivel que junio del 2021 (perdió lo que ganó en 6 meses). El petróleo también detuvo sus subas y en cuatro ruedas perdió 3%.

Si bien ahora comentaré por qué los granos no se ven contagiados, estos sacudones de mercado son los que nos ponen en modo “alerta”, nos recuerdan que los mercados no suben indefinidamente y que por una causa inesperada (no es el caso en estos momentos) pueden desplomarse. Estar atrapado tomando decisiones en medio de ese desplome no es la mejor opción. Y peor aún con un clima tan extremo.

Volviendo a los granos, a pesar de las bajas del resto de los mercados, han logrado mantenerse en niveles altos, e inclusive el trigo recuperar parte de las pérdidas anteriores.

¿Por qué ocurre esta independencia en el movimiento? Porque en este momento los granos tienen sus propios elementos de peso. Es decir, sus “fundamentals” en este momento tienen mas importancia que lo que ocurre con el resto de los mercados.

Por un lado, el clima en Sudamérica sigue generando preocupación. No sólo ya se han reducido las expectativas de producción, sino que además hay incertidumbre respecto a si en estos días puede haber pérdidas adicionales en zonas con exceso de agua, o en zonas que siguen sin recibir lluvias.

Algo similar ocurre en Brasil donde, si bien continúa la cosecha de soja (de acuerdo con IMEA, Mato Groso ya cosechó el 13%), queda mucho camino por delante (además de ver cuáles son los rindes finales en Río Grande do Sul y Paraná los estados mas afectados por la sequía.

Respecto al maíz recién se está iniciando la siembra de la zafriña, también de acuerdo con IMEA, Mato Groso lleva un avance de 10%.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, además de todas las aristas que tiene puede afectar el comercio global de granos. Pensemos que Ucrania se disputa con la Argentina el tercer puesto como exportador de maíz y es el cuarto exportador mundial de trigo. Además, es el primer exportador de aceite de girasol.

Por lo tanto, por el momento, podemos seguir viendo un soporte o buen comportamiento en los precios de los granos, pero no nos confiemos demasiado, que ya hemos visto, por ejemplo en mayo 2021, cómo una noticia del bitcoin desencadenó o fue un disparador que junto con otras noticias terminó en fuertes bajas en los granos.

Aprovechar estos buenos precios, por lo menos para sentarse y evaluar qué alternativas tener para capturarlos con herramientas de coberturas de precios flexibles.

La autora es asesora comercial