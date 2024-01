escuchar

Recientemente Aprosoja, una entidad que agrupa a productores sojeros de Brasil, les pidió a los entes oficiales de ese país que “sinceraran” las proyecciones sobre la producción de la oleaginosa. Según su leal saber y entender, la cosecha se ubicaría en torno de los 135 millones de toneladas y eso está muy alejado de los 155,27 millones proyectados la semana pasada por la Compañía Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil.

Más alejado aún, de los 157 millones de toneladas pronosticados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en su último informe mensual y de los 163 millones que ese organismo calculó en el inicio de la campaña.

Aunque esta entidad no es la única. Las últimas proyecciones de empresas privadas muestran estimaciones que se ubican, en promedio, cercanas a los 150 millones de toneladas, aunque algunas evalúan guarismos por debajo de esa marca. Teniendo en cuenta que nuestro vecino es el principal productor y exportador mundial de la oleaginosa, ello no es algo menor.

Cierto es que en la Argentina la situación es totalmente distinta. Los perfiles de humedad mejoraron sustancialmente en relación con igual fecha del año pasado, pero esto no alcanza para compensar una caída productiva en Brasil si las cifras que maneja Aprosoja y otras empresas privadas resultaran acertadas.

Proyecciones de empresas privadas muestran un promedio cercano a los 150 millones de toneladas Rodolfo Buhrer - AP

No obstante, y a juzgar por la evolución de las cotizaciones en Chicago, el mercado pareciera todavía no convalidar estos datos. Si se observa la evolución de la posición julio 2024 en Chicago (que se toma como referencia para los valores de nuestra soja en cosecha) desde mediados de noviembre de año pasado y hasta el momento de redactarse la presente columna (anteayer), las bajas en los valores de la soja superaban los US$70 por tonelada. En el caso particular de nuestro país, la posición mayo 2024 mostró una caída superior a los US$60 por tonelada, tras variar de 348 a 285 dólares, aproximadamente.

El reproche de los productores brasileños de soja resulta atendible, toda vez que una sobreestimación de la producción en un país con la importancia que tiene Brasil –tal como ellos lo señalan– presiona a la baja las cotizaciones y ello se suma a la frustración derivada de la magra producción que esperan.

El devenir de los acontecimientos sobre la cosecha en Sudamérica resulta de vital importancia, mucho más si se tiene en cuenta que los fondos de inversión en Chicago mantienen una posición sobrevendida de 7 millones de toneladas para la soja y de 29 millones en el mercado de maíz. En ambos casos deberíamos retroceder unos 4 años para encontrarnos con una posición vendida más grande que la actual. Por otro lado, indicadores técnicos, como el Índice de Fuerza Relativa, entre otros, muestran también niveles de sobreventa importante. Si una vez que las cosechadoras avancen fuerte en la zona del Cerrado (principalmente en Mato Grosso) las sospechas de los productores se confirman, los fondos de inversión pueden transformarse en verdaderos catalizadores, solo que esta vez en sentido contrario.

La cosecha en Brasil recién está comenzando y todavía el panorama resulta incierto. Como dice un colega estadounidense “stay tuned”, en español, “manténganse al tanto”.

El autor es socio de Nóvitas SA