La Rural estará este año marcada por las elecciones y aguarda por los candidatos a presidente

Sin duda, no será una muestra más para el campo. Luego de una campaña agrícola donde fue golpeado por una feroz sequía, y en vísperas de elecciones presidenciales, el sector volverá a mostrarse en una gran vidriera, entre el 20 y el 30 del actual, con la 135° Exposición Rural que se hará en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En la muestra se consagran todos los años los grandes campeones bovinos y equinos, además de exhibirse maquinaria agrícola, entre otras actividades. Para destacar, por la gripe aviar, este año no habrá aves.

Cerca del mediodía, en el salón Ceibo de la Rural, Nicolas Pino, presidente de la entidad, detalló cómo serán los 11 días que durará la muestra. Este año, el lema será “Vivamos lo nuestro”, que engloba lo que “es realmente la Rural, donde se vive la pasión del campo”. Como se hace formalmente con los presidentes para cada inauguración oficial, que esta vez será el sábado 29, está invitado Alberto Fernández, pero no confirmó su asistencia.

“Esta exposición rural no es un laburo solo de la Sociedad Rural Argentina, sino un trabajo de muchísima más gente y de los más 400 expositores que van a estar presente”, dijo Pino. Como se mencionó, por la gripe aviar este año las aves no van a ser de la partida.

La pista de jura, una actividad clásica de la muestra Tomás Cuesta

“Hacia fin de año, cuando empezamos a organizar la nueva exposición, nos empezó a agarrar un susto por la realidad que vivía el campo argentino por la tremenda seca y la situación macroeconómica del país. Había mucha incertidumbre por quiénes y cuántos iban a participar. Pero la verdad es que, a pesar de todo, el productor agropecuario argentino sigue trabajando en función no solo de su propio beneficio sino en beneficio de la Argentina”, agregó.

Contó que, además de los expositores, están anotados unos 2000 animales y estarán presentes 14 provincias. Entre las novedades, destacó que el 24 del actual, de 9 a 12, habrá una jornada con las fuerzas políticas con una especial convocatoria para los principales precandidatos a presidente. “Estamos esperando en estos días que confirmen su presencia”, indicó Pino.

Para el dirigente, es fundamental que los precandidatos presidenciales se hagan el tiempo para estar en la muestra y contar sobre las políticas que piensan implementar en caso de ganar.

Nicolás Pino: "A pesar de todo, el productor agropecuario argentino sigue trabajando en función no solo de su propio beneficio sino en beneficio de la Argentina” Fabian Marelli

“Este año la seca hizo lo que nosotros desde las gremiales no pudimos hacer: la seca desnudó y puso en evidencia más de 20 años de políticas agropecuarias nefastas en la Argentina. La política berreta siempre está acostumbrada que, cuando los números no le dan, manotean siempre de la olla del campo y hoy manotearon la olla del campo y no encontraron nada. Yo los llamé personalmente a todos para que vengan porque es un buen ámbito para exponer sus propuestas al campo”, subrayó.

Pino sostuvo que son tres los pilares fundamentales que el campo espera que los candidatos tengan en cuenta: retenciones, tipo de cambio único y previsibilidad. “Los derechos de exportación es una bandera que no la vamos a arrear porque realmente es un impuesto nefasto para el campo y la brecha cambiaria es hasta peor que los derechos de exportación. Con la previsibilidad, los gobiernos tienen la obligación de darle a los sectores que producen una capacidad de ver hacia adelante: reglas claras y justas, eso pedimos”, indicó.

Agenda ruralista

La entrada del primer animal será el 18 por la mañana y, en esta oportunidad, para festejar los 100 años de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos será un equino el primero en pisar la pista central, acompañado de un ejemplar de la raza Shorthorn, cuya asociación celebra dos siglos de la llegada del toro Tarquino a la Argentina. Esa semana también se hará el Concurso de Novillos y Block Test en la Sociedad Rural de Cañuelas.

Aunque no está definido su horario, el tradicional corte de cintas será el 20. En tanto, el 21, por la mañana, las comisiones de carne, lechería y granos de la entidad realizarán un encuentro “donde se les está pidiendo a los candidatos presidenciales que envíen a un representante de su posible cartera de Economía o Agricultura para que vengan, escuchen y propongan qué es lo que ellos ven desde su punto de vista”.

El domingo 23, a las 18, en el Pabellón Rojo, por primera vez, se hará un encuentro interreligioso. “Son los 40 años de democracia. El mundo está convulsionado con esta guerra en Ucrania que no termina más y a nivel local está la Argentina con sus divisiones y grieta que hay terminarla. Porque así no vamos para adelante. Así que nos pareció una buena señal hacerlo”, declaró.

Además, habrá un Rincón Gaucho, una feria de emprendedores sociales y el sector infaltable de la granja y el tambo. También dirán presente los premios CITA para las empresas de innovación tecnológica. “La granja y el tambo automatizado son cosas muy atractivas, algo que el visitante lo valora mucho. Logramos con el Senasa darles un beneficio a los productores ovinos patagónicos para que vengan con sus animales a presentarse en la Exposición Rural, donde este predio va a actuar como cuarentenario para que ese ejemplar pueda volver a la Patagonia sin inconvenientes. Este año, se va a sumar, por suerte, el Banco Provincia, que va a lanzar en la Rural algunos productos muy beneficiosos para la producción agropecuaria”, contaron.

Entre los cambios de infraestructura que realizaron en este tiempo, Pino destacó mejoras. Se hizo un cambio total de la arena de la pista central, un pedido de los criadores bovinos y equinos. También se mejoraron las calles del predio y los baños, entre otras cuestiones.

Por su parte, Carlos Solanet, director comercial de La Rural SA, dijo que, con una mirada de responsabilidad social y medioambiental, “este año va a ser el primer Palermo con un desarrollo fotovoltaico en funcionamiento”. Explicó: “Genera casi 15.000 kilovatios de energía, a través de una puesta de paneles fotovoltaicos, que colaboran para bajar la energía. Es la más grande de la ciudad de Buenos Aires”. En la muestra esperan generar $38.000 millones en potenciales negocios.

Las compras de entradas se podrán realizar de manera online con un valor de $2300 para los días jueves, viernes, sábado y domingo. En boletería, el valor pasa a los $3000. Los lunes y martes los jubilados ingresarán sin cargo y el resto de los días pagarán el 50%. Hay una promoción familiar de pagan tres y entran cuatro. Para los menores de 8 años y los estudiantes de carreras agropecuarias, en este caso presentando la libreta al día, es gratis.