La soja y el maíz evadieron la crisis bursátil y cerraron la jornada con precios en alza en Chicago

La soja y el maíz completaron hoy su segunda rueda positiva consecutiva en la Bolsa de Chicago, desde donde oficiaron de espectadores ante la brusca caída de los principales indicadores bursátiles mundiales, que se inició el viernes y que se acentuó hoy, en medio del temor por la desaceleración de la economía estadounidense.

Al cierre de las operaciones, las posiciones septiembre y noviembre de la soja sumaron US$4,96, al pasar sus ajustes de 374,05 a 379,01 y de 377,45 a 382,41 dólares por tonelada. En el caso del maíz, sus contratos septiembre y diciembre subieron un US$1,67 y un 1,48, luego de variar sus valores de 152,16 a 153,83 y de 158,75 a 160,23 dólares por tonelada.

En ambos casos, los niveles de precios actuales resultan los más bajos desde principios de octubre de 2020. Y quizás ahí estuvo la principal razón de la resistencia de ambos productos a continuar cediendo valor, en mercados que están sobrevendidos por los grandes fondos de inversión como respuesta al muy buen estado de los cultivos estadounidenses; a la chance de ver, desde septiembre, cosechas muy próximas a las marcas récord en maíz y en soja en Estados Unidos, y a la ralentización de la demanda china.

Además, como factor de sostén para los precios en momentos en los que ambos granos están definiendo el potencial de rinde en los campos, aparecieron pronósticos meteorológicos más secos para los próximos días sobre la mayor parte del cinturón sojero/maicero estadounidense que los vigentes hasta el cierre de la semana anterior.

En el pronóstico extendido de 6 a 10 días se auguran lluvias entre normales a inferiores a los registros normales sobre el cinturón sojero/maicero de EE.UU. Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos

Entonces, en mercados sobrevendidos y con los precios más bajos en casi cuatro años, hoy los fondos de inversión no solo optaron por no incluir a los granos en su raid vendedor, sino que salieron a comprar contratos para achicar, aunque sea parcialmente, su posición vendida y capitalizar así algún daño eventual que la falta de humedad que ahora auguran los meteorólogos ocasione sobre los cultivos. Esto, habida cuenta que desde que se inició la siembra –abril/mayo– y hasta la actualidad las cotizaciones del maíz y de la soja prácticamente no incluyeron prima de riesgo climático, en virtud de las muy buenas condiciones ambientales que enmarcaron el desarrollo de las plantas.

Cultivos en gran estado

Luego del cierre de Chicago, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) elevó hoy del 67 al 68% la proporción de soja en estado bueno/excelente y la mantuvo por encima del 54% de igual momento del año anterior y del 66% previsto en promedio por los operadores. Además, indicó que atraviesa la floración el 86% de las plantas y que un 44% está formando vainas.

Acerca del maíz, el USDA redujo del 68 al 67% la proporción de cultivos en estado bueno/excelente, pero la mantuvo arriba del 57% de igual momento de 2023. En este caso, el dato oficial estuvo en sintonía con la expectativa de los privados. El organismo agregó que atraviesa la polinización el 88% de las plantas; que el 46% está en etapa de grano lechoso, y que el 7% está dentado.

Esta radiografía presentada por el USDA sobre la condición de la soja y del maíz es la que mantiene a los estimadores privados recalculando sus cifras de cara a la cosecha. Hoy casi nadie pone en duda los augurios que el organismo hizo meses atrás de rendimientos récord para ambos cultivos, con 34,97 quintales por hectárea para la oleaginosa, que sumarían a una producción de 120,70 millones de toneladas, y con 113,61 quintales para el forrajero, para una cosecha de 383,56 millones de toneladas.

Por el buen estado de los cultivos, el mercado prevé otra cosecha muy abundante de maíz en EE.UU. Seth Perlman - AP

Tanto es así que el jueves pasado la consultora estadounidense StoneX proyectó el rinde y la cosecha de soja en 35,37 quintales por hectárea y en 122,01 millones de toneladas, y las mismas variables para el maíz, en 114,42 quintales y en 386,27 millones de toneladas.

Frente a esto, lo que suceda con el clima en lo que resta de agosto tendrá un peso específico sobre el rumbo de los precios en Chicago, con o sin crisis financiera.

Mercado doméstico

En la plaza de granos local tampoco impactó la debacle bursátil global. En efecto, las pizarras del Matba Rofex reflejaron subas de US$4 y de 3,90 sobre los contratos septiembre y noviembre de la soja, cuyos ajustes pasaron de 309 a 313 y de 307,50 a 311,40 dólares por tonelada.

En el mercado físico las fábricas elevaron de 285.000 a 290.000 pesos sus propuestas por la soja con entrega inmediata y por las fijaciones para las terminales del Gran Rosario, mientras que los exportadores mantuvieron las mismas propuestas del viernes para Bahía Blanca y para Necochea, con 275.000 y con 260.000 pesos por tonelada, respectivamente.

Los contratos septiembre y diciembre del maíz en el Matba Rofex sumaron hoy US$0,20 y 0,60, luego de que sus ajustes pasaron de 175,50 a 175,70 y de 176,20 a 176,80 dólares por tonelada.

Por el maíz disponible los exportadores elevaron sus propuestas para la zona del Gran Rosario de 155.000 a 160.000 pesos por tonelada. El mismo valor fue ofertado por el grano con descarga en Bahía Blanca y en Necochea, puertos donde no implicó cambios respecto del cierre anterior.