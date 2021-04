Silobolsas: prometen tratar un proyecto para castigar los ataques

Nueve meses después de haberse presentado en el Congreso un proyecto oficial de ley para combatir los ataques a silobolsas, desde el oficialismo en la Cámara de Diputados aseguraron a LA NACION que este mes será tratado en el recinto.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en conjunto con el legislador del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez, en julio pasado en medio de una ola de ataques a silobolsas, propone la tipificación del delito de vandalismo rural con una pena de hasta cinco años de prisión, modificando los artículos 186 y 189 del Código Penal.

“Castigar a los que delinquen con los silobolsas es proteger el fruto del esfuerzo y el trabajo de mucha gente de campo que guarda ahí el resultado de su cosecha”, dijo Massa a LA NACION.

Si bien hace dos meses no se conocen públicamente nuevos casos de roturas, a los productores les preocupa la falta de avances para castigar estos delitos. El último caso de vandalismo sobre silobolsas sucedió en enero pasado al sur de la provincia de Buenos Aires, a 17 kilómetros de Bahía Blanca, en un establecimiento arrendado por Carlos Sosa, presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. A nivel país, desde el año pasado fueron rotos 184 bolsones con granos. En Santa Fe se atacaron 69 y en la provincia de Buenos Aires 59. En tanto, en Córdoba rompieron 46 y en Entre Ríos fueron 10 los silobolsas siniestrados.

Para Horacio Salaverri, presidente de Carbap, el pronto tratamiento del proyecto es un avance en la dirección correcta para que el delito sea sancionado, pero tiene reparos.

“Hay que ser muy rigurosos. Tenemos temor a que no se tipifique bien el delito y se castigue a una persona que accidentalmente lo haya provocado”, agregó.

Por su parte, el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti, que integra la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, dijo que el Gobierno no tiene ningún interés en avanzar para resolver esta problemática que azotó al campo el año pasado. “No me sorprende que el Gobierno no tome posición con el tema del sector agropecuario. Está claro que no es una prioridad sino que es visto como una fuente de recursos”, indicó.

Para Benedetti, no hay voluntad del Gobierno de Alberto Fernández en atender las cuestiones de “uno de los sectores más dinámicos de la economía, que genera divisas y empleo en el interior del país”.

“Más allá de algún dictamen con respecto a agroquímicos, tampoco se pudo avanzar en otro tipo de leyes en la Comisión. Hemos insistido en leyes como la ley de uso de fertilizantes pero nada marchó y en otras aun sin impacto fiscal, como la actualización de la ley de warrants, no se llegó a nada”, afirmó.

El diputado de la oposición teme nuevos ataques como los ocurridos. “Estos hechos pueden repetirse a partir de la cosecha que se empieza a desarrollar a partir del mes de abril y mayo, que son los meses de cosecha más fuertes de maíz y de soja”, opinó.